    Šampióni z Triple Gold Clubu aj ikona Švajčiarska. Sieň slávy IIHF má nových členov

    Andres Ambühl na MS v hokeji 2025. (Autor: IIHF)
    ČTK|31. máj 2026 o 12:04
    Medzi ocenenými je aj končiaci šéf federácie.

    Do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) boli dnes počas slávnostného ceremoniálu v Zürichu na záver majstrovstiev sveta uvedené Patrice Bergeron, Niklas Kronwall, Thomas Vanek, Andres Ambühl, Florence Schellingová, Cassie Campbellová-Pascallová, Ralph Krueger a dosluhujúci šéf IIHF Luc Tardif.

    Bývalý kanadský útočník Bergeron je rovnako ako švédsky obranca Kronwall členom takzvaného Triple Gold Clubu, ktorý združuje olympijských víťazov, majstrov sveta a víťaza Stanleyho pohára.

    Štyridsaťročný Bergeron je navyše jediným hokejistom, ktorý sa stal seniorským majstrom sveta (v Prahe 2004) a až potom získal zlatú medailu na MS juniorov (2005).

    Na OH triumfoval v rokoch 2010 a 2014 a Stanleyho pohár získal v roku 2011 s Bostonom, za ktorý hral celú kariéru v NHL.

    Taktiež 45-ročný Kronwall spojil svoje pôsobenie v zámorskej lige s jediným klubom, Detroitom, v ktorého drese pozdvihol nad hlavu Stanleyho pohár v roku 2008. O dva roky skôr získal so švédskou reprezentáciou zlato na olympijských hrách a o niekoľko mesiacov neskôr tiež na majstrovstvách sveta.

    Dlhú kariéru v NHL má za sebou tiež Vanek, najúspešnejší hráč v histórii rakúskeho hokeja. Bývalý útočník, ktorého rodičia emigrovali z vtedajšieho Československa v roku 1982 dva roky pred jeho narodením, odohral v zámorskej lige vyše 1000 zápasov.

    Rakúsko reprezentoval pri každej možnej príležitosti, zahral si s ním popri MS aj na OH 2014. O dva roky neskôr na Svetovom pohári bol členom európskeho výberu, ktorý postúpil do finále.

    Švajčiar Ambühl skončil s hokejom iba vlani, no v jeho prípade sa historická komisia IIIHF rozhodla skrátiť inak povinnú dvojročnú lehotu pre zaradenie do Siene slávy.

    42-ročný bývalý útočník je totiž rekordérom v počte účastí na majstrovstvách sveta elitnej skupiny (20), na ktorých odohral rekordný počet 151 zápasov. V rokoch 2013, 2024 a vlani získal striebornú medailu.

    Rekordérkou MS je tiež jeho krajanka Schellingová, ktorá počas 15 rokov odohrala (44) a vyhrala (21) najviac zápasov zo všetkých brankárok v histórii šampionátov.

    Od apríla 2013 do februára 2018 odchytala 28 zápasov na podujatiach IIHF za sebou, pričom z nich nevynechala jedinú minútu. Jej najväčším úspechom aj celého švajčiarskeho ženského hokeja sú bronzové medaily z MS 2012 a zoh 2014.

    Ďalšou ocenenou hokejistkou je bývalá útočníčka Campbellová-Pascallová. V drese kanadskej reprezentácie v rokoch 1994-2006 vybojovala dve olympijské zlata, šesť titulov majsterky sveta a k tomu ešte dve striebra. Pri oboch olympijských triumfoch a dvoch víťazstvách na MS mala na drese kapitánske céčko.

    V kategórii takzvaných budovateľov bol do Siene slávy uvedený Krueger, ktorý stál v rokoch 1998 až 2010 za vzostupom švajčiarskeho reprezentačného hokeja.

    Šesťdesiatšesťročný kanadský rodák so švajčiarskym a nemeckým pasom viedol národný tím na 12 MS a troch olympiádach. Aj keď na medailu s mužstvom nedosiahol, položil základy k jeho neskorším úspechom. Po odchode zo Švajčiarska trénoval v NHL Edmonton a Buffalo.

    73-ročný Tardif je členom IIHF od roku 2008. V roku 2021 nahradil na najvyššom hokejovom poste dlhoročného predsedu Reného Fasela a podarilo sa mu znovu priviesť na olympijský turnaj hráčov z NHL, ktorí v rokoch 2018 aj 2022 na Hrách chýbali.

    Už s predstihom však oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie. Jeho funkčné obdobie vyprší v októbri. Teraz by sa mohol podieľať na prípravách olympiády v roku 2030 na juhu Francúzska.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Kanada
    Kanada
    0
    Nórsko
    Nórsko
    0

    Nórsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu o 3. miesto na MS v hokeji 2026 dnes.online
    ONLINE: Nórsko - Kanada dnes, zápas o 3. miesto na MS v hokeji 2026 LIVE
