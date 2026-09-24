Majstrovstvá sveta v cyklistike poznajú nové dejiská, premiéra čaká Indiu

Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike sa v roku 2032 premiérovo uskutočnia v Indii. Šampionát bude hostiť mesto Púna v štáte Maháraštra.
Rozhodol o tom kongres Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) v Montreale.
Ázia privíta cyklistické MS iba štvrtýkrát. Prvýkrát to bolo v Japonsku v roku 1990, na šampionáte v Dauhe v roku 2016 obhájil prvenstvo v cestných pretekoch Peter Sagan a v roku 2028 sa najlepší cyklisti sveta majú stretnúť v Spojených arabských emirátoch.
India v uplynulých rokoch zvýšila svoje snahy hostiť vrcholné športové podujatia. V roku 2030 bude Ahmadábád organizátorom Hier Commonwealthu a krajina má ambície získať aj právo organizovať OH v roku 2036.
UCI rozhodla aj o organizátorovi svetového šampionátu v roku 2034. Bude ním holandský Groningen.