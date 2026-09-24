    Majstrovstvá sveta v cyklistike poznajú nové dejiská, premiéra čaká Indiu

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. sep 2026 o 11:16
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    Šampionát sa uskutoční na ázijskom kontinente štvrtýkrát.

    Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike sa v roku 2032 premiérovo uskutočnia v Indii. Šampionát bude hostiť mesto Púna v štáte Maháraštra.

    Rozhodol o tom kongres Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) v Montreale.

    Ázia privíta cyklistické MS iba štvrtýkrát. Prvýkrát to bolo v Japonsku v roku 1990, na šampionáte v Dauhe v roku 2016 obhájil prvenstvo v cestných pretekoch Peter Sagan a v roku 2028 sa najlepší cyklisti sveta majú stretnúť v Spojených arabských emirátoch.

    India v uplynulých rokoch zvýšila svoje snahy hostiť vrcholné športové podujatia. V roku 2030 bude Ahmadábád organizátorom Hier Commonwealthu a krajina má ambície získať aj právo organizovať OH v roku 2036.

    UCI rozhodla aj o organizátorovi svetového šampionátu v roku 2034. Bude ním holandský Groningen.

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