Pogačar po konci na Vuelte plánuje veľký návrat. O páde: Všetko ostatné sú výmysly

Slovinský cyklista Tadej Pogačar plánuje v budúcom roku zabojovať o rekordný šiesty triumf na Tour de France a zároveň sa vrátiť na Vueltu, z ktorej tento rok odstúpil po páde, pri ktorom si zlomil kľúčnu kosť a musel predčasne ukončiť sezónu.
Dvojnásobný majster sveta to uviedol počas charitatívneho golfového podujatia vo svojej vlasti.
„V budúcom roku ma, samozrejme, lákajú majstrovstvá sveta (vo Francúzsku) v kombinácii s Tour a Vueltou. Hoci tento rok mi to na Vuelte celkom nevyšlo.
Radšej by som síce išiel na Giro, ale Vueltu budem musieť skôr či neskôr absolvovať. Myslím si, že to bude cieľ na budúci rok,“ vyhlásil Pogačar.
Vueltu absolvoval v roku 2019 ako svoju prvú Grand Tour a skončil na treťom mieste. Na tieto preteky sa vrátil až tento rok a dominoval im, kým v ôsmej etape nespadol a neutŕžil zranenie.
Teraz potvrdil, že za jeho pádom bol kameň, na ktorý narazil. „Bol to veľký kameň, všetko ostatné sú výmysly,“ konštatoval Pogačar.
Pre posunutú zlomeninu kľúčnej kosti musel podstúpiť operáciu a prišiel o majstrovstvá sveta aj Európy. Nedávno sa vrátil k tréningu.
„Minulý týždeň som začal a pomaly sa pripravujem na to, čo príde,“ uviedol 28-ročný Slovinec.