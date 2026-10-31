Nezvládol ani sprchu, bol rád, že žije. Zranenie Pogačara bolo vážnejšie, než si myslel

Nie jeden, ale tri stavce si zlomil najlepší cyklista súčasnosti Tadej Pogačar pri páde na augustovej Vuelte.
S odstupom dvoch mesiacov v rozhovore pre americký web The Athletic povedal, že až pred dvoma týždňami sa pri ďalšom CT vyšetrení ukázali ďalšie fraktúry.
Som rád, že žijem a môžem stáť, zveril sa päťnásobný šampión Tour de France a dvojnásobný majster sveta.
Dvadsaťosemročný Pogačar si na Vuelte zlomil kľúčnu kosť a pôvodne si myslel, že len krčný stavec. Mal však zlomené ešte dva hrudné. K tomu otras mozgu a odreniny.
"Keď som videl, že mám zlomené celkovo tri? Bol som rád, že žijem. Alebo že vôbec dokážem stáť. A v tej chvíli som bol rád, že som nešiel na majstrovstvá Európy, čo bol môj pôvodný cieľ," povedal.
Šampionát sa konal na konci septembra v jeho vlasti v Ľubľane. Napriek zraneniam a prerobenej operácii kľúčnej kosti chvíľu uvažoval, že by skúsil titul obhajovať. No vedenie jeho stajne UAE Emirates-XRG už vopred avizovalo, že zdravie je priorita.
Prvé týždne pre Pogačara boli kruté. Mal problém s rovnováhou.
"Nemohol som sa napríklad osprchovať. Akonáhle som vstal alebo sklonil hlavu, zatočila sa mi. Bolo mi zle, bol som vyčerpaný. Aj psychicky. A deprimovaný," priznal jeden z najlepších cyklistov všetkých čias.
Momentálne už znova trénuje na ďalšiu sezónu a nič ho nebolí. Len sa spočiatku bál pri zjazdoch, že by mohol znovu spadnúť.
Na budúci rok má tri verzie pretekárskeho kalendára. Snahu o útok na rekordný šiesty triumf na Tour de France aj návrat na Vueltu ohlásil už skôr.