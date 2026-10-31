    Nezvládol ani sprchu, bol rád, že žije. Zranenie Pogačara bolo vážnejšie, než si myslel

    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar počas pretekov Vuelta a Espaňa 2026.
    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar počas pretekov Vuelta a Espaňa 2026. (Autor: REUTERS)
    ČTK|31. okt 2026 o 16:45
    ShareTweet0

    Prvé týždne po páde na Vuelte boli pre Pogačara peklom.

    Nie jeden, ale tri stavce si zlomil najlepší cyklista súčasnosti Tadej Pogačar pri páde na augustovej Vuelte.

    S odstupom dvoch mesiacov v rozhovore pre americký web The Athletic povedal, že až pred dvoma týždňami sa pri ďalšom CT vyšetrení ukázali ďalšie fraktúry.

    Som rád, že žijem a môžem stáť, zveril sa päťnásobný šampión Tour de France a dvojnásobný majster sveta.

    Dvadsaťosemročný Pogačar si na Vuelte zlomil kľúčnu kosť a pôvodne si myslel, že len krčný stavec. Mal však zlomené ešte dva hrudné. K tomu otras mozgu a odreniny.

    "Keď som videl, že mám zlomené celkovo tri? Bol som rád, že žijem. Alebo že vôbec dokážem stáť. A v tej chvíli som bol rád, že som nešiel na majstrovstvá Európy, čo bol môj pôvodný cieľ," povedal.

    Prišiel v sekunde až o tri veľké ciele? Kamery odhalili príčinu Pogačarovho pádu
    Súvisiaci článok
    Prišiel v sekunde až o tri veľké ciele? Kamery odhalili príčinu Pogačarovho pádu

    Šampionát sa konal na konci septembra v jeho vlasti v Ľubľane. Napriek zraneniam a prerobenej operácii kľúčnej kosti chvíľu uvažoval, že by skúsil titul obhajovať. No vedenie jeho stajne UAE Emirates-XRG už vopred avizovalo, že zdravie je priorita.

    Prvé týždne pre Pogačara boli kruté. Mal problém s rovnováhou.

    "Nemohol som sa napríklad osprchovať. Akonáhle som vstal alebo sklonil hlavu, zatočila sa mi. Bolo mi zle, bol som vyčerpaný. Aj psychicky. A deprimovaný," priznal jeden z najlepších cyklistov všetkých čias.

    Momentálne už znova trénuje na ďalšiu sezónu a nič ho nebolí. Len sa spočiatku bál pri zjazdoch, že by mohol znovu spadnúť.

    Na budúci rok má tri verzie pretekárskeho kalendára. Snahu o útok na rekordný šiesty triumf na Tour de France aj návrat na Vueltu ohlásil už skôr.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar počas pretekov Vuelta a Espaňa 2026.
    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar počas pretekov Vuelta a Espaňa 2026.
    Nezvládol ani sprchu, bol rád, že žije. Zranenie Pogačara bolo vážnejšie, než si myslel
    dnes 16:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Nezvládol ani sprchu, bol rád, že žije. Zranenie Pogačara bolo vážnejšie, než si myslel