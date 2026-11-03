Najťažšia etapa povedie cez legendárne stúpania. Takáto trasa čaká cyklistov na Gire

Organizátori cyklistických pretekov Giro d'Italia predstavili v utorok trasu pre budúcoročnú edíciu.
Stodesiaty ročník bude rajom pre vrchárov, na pelotón čaká počas troch týždňov od 8. do 30. mája 21 etáp s celkovým prevýšením 50.250 metrov.
Štart podujatia sa po dvojročnej prestávke vráti do Talianska a dejiskom „Grande Partenza“ bude mesto Terst. Finišovať sa bude v Ríme.
Medzi najväčšie ťaháky budú patriť výstup na Monte Zoncolan či nesmierne náročná kráľovská 16. etapa do Apricy, ktorá zahŕňa dvojnásobný výjazd na Passo del Mortirolo a prechod cez Passo Gavia.
V šiestich etapách by sme mohli spoznať víťaza po šprinte, ďalších šesť by sa dalo zaradiť medzi kopcovité a sedem medzi čisto horské. Program dopĺňajú dve časovky, jedna horská (19,6 km) a jedna rovinatá (37,3 km).
Ide o typickú trasu Gira, v ktorej si každý nájde to svoje a zároveň je to prvá trasa, ktorú nenavrhol Mauro Vegni, bývalý riaditeľ pretekov. Po jeho odchode prebral túto úlohu Luca Guercilena.
V prvý týždeň zaujme okrem štartu v Terste aj krátka návšteva Slovinska. Celú druhú etapu absolvujú jazdci na území tejto susednej krajiny (Ľubľana-Koper, 166 km).
Prvý finiš na vrchole príde na rad v 5. etape, ktorú pelotón začne v meste Filottrano, kde vyrastal Michele Scarponi.
Talian zahynul v roku 2017 počas tréningu po zrážke s kamiónom. V 7. etape sa vráti horská časovka s cieľom v lyžiarskom stredisku Campo di Giove.
Trasa druhého týždňa prevedie pelotón cez Umbriu a Toskánsko, pričom pokračuje motív cieľov na pretekárskych okruhoch – 11. etapa totiž vyvrcholí pravdepodobne šprintérskym dojazdom na okruhu Mugello v kopcoch nad Florenciou.
Rovinatá časovka príde na rad na konci druhého týždňa, povedie z Monzy do centra Milána.
Tretí týždeň pretekov sa začína tou najťažšou a najviac horskou etapou, 192 km dlhou trasou z mesta Sondrio do Apricy. Passo del Gavia, ktoré sa týči do výšky 2618 metrov, je najvyšším bodom Gira 2027.
Organizátori pritom riskujú, že sa nepodarí odstrániť prípadný sneh a že zlé počasie vyvolá protesty jazdcov či nutnosť meniť trasu na poslednú chvíľu.
Devätnásta etapa, ktorá je rovinatá, privádza preteky späť do regiónu Furlansko-Júlske Benátky a ponúka príležitosť na šprint v Sacile, po čom nasleduje posledná horská etapa s cieľom na Monte Zoncolan.
Ten, kto si na vrchole ikonického stúpania oblečie ružový dres, bude v nedeľu 30. mája v Ríme korunovaný za celkového víťaza.
Na podujatí tento rok štartoval aj slovenský pretekár Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets.
Kompletná trasa Giro d'Italia
1. etapa: Terst – Terst (172 km)
2. etapa: Ľubľana – Koper (166 km)
3. etapa: Cervignano del Friuli – Possagno (163 km)
4. etapa: Argenta – Misano Adriatico (151 km)
5. etapa: Filottrano – Sarnano-Sassotetto (139 km)
6. etapa: Alba Adriatica – Lanciano (148 km)
7. etapa: Sulmona – Campo di Giove (19,6 km)
8. etapa: Trasacco – Neapol (219 km)
9. etapa: Itri – Subiaco-Monte Livata (180 km)
10. etapa: Palombara Sabina – Norcia (218 km)
11. etapa: Gualdo Tadino – Scarperia (220 km)
12. etapa: Montecatini Terme – Zeri (173 km)
13. etapa: Borgo Val di Taro – Reggio Emilia (176 km)
14. etapa: Cantu Arena – Piani di Bobbio/Valtorta (187 km)
15. etapa: Monza – Miláno (37,3 km)
16. etapa: Sondrio – Aprica (192 km)
17. etapa: Chiari – Vo' (194 km)
18. etapa: Rovereto – Madonna di Campiglio (154 km)
19. etapa: Rovereto – Sacile (199 km)
20. etapa: Pordenone – Monte Zoncolan (180 km)
21. etapa: Rím – Rím (131 km)
Jeho najlepším výsledkom bola 10. pozícia v 18. etape, čo bolo jeho prvé umiestnenie v najlepšej desiatke pretekov Grand Tour.
Z celkového triumfu sa tešil Dán Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).