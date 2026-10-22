Slávne preteky odštartujú v Škótsku. Pozrite si kompletnú trasu Tour de France 2027

Stoštrnásty ročník najslávnejších cyklistických pretekov Tour de France sa začne na Britských ostrovoch. Prvé tri etapy prevedú pelotón cez Škótsko, Anglicko a Wales.
Na cyklistov bude od 2. do 25. júla 2027 čakať 21 etáp s troma finišmi na vrchole náročných stúpaní. Napriek špekuláciám v uplynulých týždňoch sa počas záverečnej etapy v Paríži pôjde aj cez stúpanie Montmartre, ktoré ponúklo v uplynulých dvoch rokoch skvelé súboje.
Vo štvrtok o tom na slávnostnom predstavení informoval riaditeľ pretekov Christian Prudhomme.
Kompletná trasa Tour de France 2027
Začínať sa bude najsevernejšie v histórii „Starej dámy“ v škótskom Edinburghu najrovinatejšou etapou z prvých troch do anglického Carlislu.
Druhý deň, ktorý bude celý na anglickej pôde, bude mať na 223 km dlhej trati mierne zvlnený profil s piatimi kopcami.
Grand Départ sa skončí na území Walesu zvlnenou etapou z Welshpoolu do Cardiffu s ôsmimi vrchárskymi prémiami na trase. Po presune do Francúzska sú na programe zvlnené profily etáp.
Úvodný súboj kandidátov na žltý dres ponúkne 7. etapa, ktorou bude prvá individuálna časovka z Blois k slávnemu renesančnému zámku Chambord.
VIDEO: Nové dresy líderov
Najdlhšou etapou bude ôsma v poradí, ktorá bude slúžiť ako príprava pred prvou horskou skúškou v 9. etape. Na cyklistov čaká tretí dojazd v histórii na Col du Grand Colombier a počas dňa prekonajú 3750 výškových metrov.
Kľúčová bude aj 11. etapa s dojazdom na Les Saisies, kde pelotón v záverečných 50 km nastúpa až polovicu z nich, či takmer 200 km dlhá 14. etapa z Montpellieru do Mende, kde sa premiérovo pôjde stúpanie Col de l'Estrade.
Zmeny v celkovom poradí môže priniesť aj druhá individuálna časovka v Toulouse, no s určitosťou bude mimoriadne dôležitá kráľovská 18. etapa. Tá odštartuje v meste Pau a finišovať sa bude na kopci Col du Portet vo výške 2215 metrov nad morom.
Počas dňa však na cyklistov čaká aj slávny Col du Tourmalet či ďalšie náročné stúpania. Vrchol 18. etapy bude najvyšším miestom dojazdu na budúcoročnej Tour de France, naposledy sa tu z triumfu tešil Tadej Pogačar v roku 2021.
Posledná horská previerka nasleduje hneď o deň neskôr, no v roku 2027 sa najslávnejšie cyklistické preteky nepozrú na Alpe d'Huez, Mont Ventoux, Col du Galibier či Izoard.
V predposledný deň pretekov sa však pôjde v Pyrenejách z Hasparrenu do Larunsu. Príležitosť pre šprintérov ponúkne predposledná 20. etapa a finišovať sa bude tradične na Champs-Elysées, no opäť s korením v podobe troch výstupov na divácky atraktívny kopec Montmartre.
Na cyklistov čaká celkovo 3479 km a o zápis do histórie sa bude pokúšať obhajca triumfu Pogačar. Slovinec z tímu SAE Team Emirates-XRG by sa v prípade ďalšieho víťazstva osamostatnil na čele historických tabuliek so šiestimi žltými dresmi.
Šiesta edícia ženskej Tour de France sa premiérovo začne v rovnakej krajine ako tá mužská. Prvé tri etapy sa uskutočnia v Anglicku a prvýkrát sa bude konať aj ženská tímová časovka v uliciach Londýna.
Spolu na cyklistky čaká deväť etáp a o držiteľke žltého dresu sa rozhodne v záverečnej etape s finišom na náročnom stúpaní Puy de Dôme. Víťazstvo bude obhajovať úradujúca majsterka sveta Demi Volleringová.
Kompletná trasa Tour de France 2027 (3479 km)
1. etapa:
Edinburgh - Carlisle (184 km, rovinatá)
2. etapa:
Keswick - Liverpool (223 km, zvlnená)
3. etapa:
Welshpool - Cardiff (223 km, zvlnená)
4. etapa:
Cherbourg En-Cotentin - Cherbourg En-Cotentin (171 km, zvlnená)
5. etapa:
Pontorson - Plumelec (178 km, zvlnená)
6. etapa:
Vannes - Angers (193 km, rovinatá)
7. etapa:
Blois - Chambord (38 km, individuálna časovka)
8. etapa:
Bourges - Le Creusot (224 km, zvlnená)
9. etapa:
Villars-Les-Dombes - Grand Colombier (162 km, horská)
10. etapa:
Annecy - Sallanches (171 km, horská)
11. etapa:
Cluses - Les Saisies (150 km, horská)
12. etapa:
Chambery - Valence (162 km, rovinatá)
13. etapa:
Aubenas - Montpellier (164 km, rovinatá)
14. etapa:
Montpellier - Mende (199 km, horská)
15. etapa:
Rodez - Alby (169 km, zvlnená)
16. etapa:
Toulouse - Toulouse (33 km, individuálna časovka)
17. etapa:
Muret - Pau (186 km, rovinatá)
18. etapa:
Pau - Saint-Lary-Soulan (174 km, horská)
19. etapa:
Hasparren - Laruns (160 km, horská)
20. etapa:
Maubourguet - Libourne (198 km, rovinatá)
21. etapa:
Saint-Quentin-En-Yvelines - Paríž (116 km, rovinatá)