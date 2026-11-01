Mladý slovenský talent nečakane ukončil kariéru. Život nie je vždy fér, napísal

Keď pred tri a pol rokom poskytol rozhovor pre Sportnet, mal za sebou prípravu s Holanďanom Woutom Poelsom či Španielom Mikelom Landom.
Obaja sa počas kariéry vyprofilovali na výborných vrchárov, víťazov etáp na Grand Tour a podobná mala byť aj cesta vtedy tínedžera Tomáša Sivoka.
Juniorský majster Slovenska patril k nádejam tímu Bahrain Victorious, pričom predtým mal šancu zabojovať aj o miesto v tíme Visma-Lease a Bike.
Sľubne rozvíjajúca sa kariéra sa však skončila skôr, ako poriadne začala. Dvadsaťdvaročný Sivok oznámil, že končí s profesionálnou cyklistikou.
"Začalo sa to slzami a končí spomienkami a hrdosťou. Sezóna 2026 bola mojou poslednou v súťažnej cyklistike," napísal na sociálnych sieťach.
Visma? Bola tam šanca
Tomáš Sivok mal patriť k cyklistom, ktorí zalepia dieru po Petrovi Saganovi. V porovnaní s trojnásobným majstrom sveta bol iným typom pretekára.
S výškou 164 cm a hmotnosťou asi 55 kg sa mal presadzovať v kopcovitých terénoch a sústreďovať sa na boje v celkových poradiach.
Už ako 15-ročný odišiel do holandského tímu Willebrord Wil Vooruit, v ktorom vyrástli Dylan Groenewegen, Niki Terpstra či Olav Kooij.
Mladé talenty tohto tímu sú pod drobnohľadom skautov Vismy a Sivok priznal, že bola možnosť, že by pretekal s Woutom van Aertom či dvojnásobným víťazom Tour de France Jonasom Vingegaardom.
"Šanca tam určite bola, ale ja som sa v roku 2022 ako prvoročiak junior rozhodol pre zmenu, čo sa v Holandsku nestretlo s pochopením. Neodchádzal som v dobrom," prezradil pre Sportnet.
Ďalšou anabázou bol taliansky klub Franco Ballerini, v ktorom začínal aj Martin Svrček. Na etapových pretekoch Giro della Lunigiana skončil tretí, keď ho iba tesne zdolali António Morgado a Paul Magnier.
Následne sa Sivok dostal do spomenutého "farmárskeho" tímu Bahrainu Victorious, no dôležitý krok k profesionálnej cyklistike neurobil.
Tím neriešil jeho problém
V roku 2023 absolvoval iba osem pretekových dní. Už v apríli si na pretekoch Trofeo Piva U23 pri páde poranil koleno, ale jeho tím to podcenil.
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou už vtedy naznačovalo, že koleno potrebuje opateru chirurga, ale namiesto toho Sivok musel trénovať.
O tri mesiace neskôr sa bolesti vrátili, keď Slovák nedokončil preteky v Taliansku. Tentokrát sa už na pomoc svojho tímu nespoliehal.
"Bolo mi jasné, že ide o vážny problém. Ešte v ten večer som sa rozhodol, že to nebudem riešiť cez tím a na vlastnú päsť som si spolu s agentom vybavil operáciu," uviedol mladík.
Mal poškodený meniskus a jabĺčko ľavého kolena. A hoci mal podpísanú zmluvu aj na ďalšiu sezónu, tím Friuli-Victorious s ním odmietol pokračovať.
"Vtedy sme si aj s agentom povedali, že do takého tímu sa už nevrátim. Už by som sa v ňom necítil dobre. Dohodli sme sa na predčasnom rozviazaní zmluvy," povedal Sivok.
Navyše, rok 2023 priniesol aj tragické úmrtie Švajčiara Gina Mädera počas pretekov Okolo Švajčiarska. Bol Sivokov prvý parťák na sústredení, mali dobrý vzťah a Slováka táto tragédia veľmi zasiahla.
V tréningu ho zrazilo auto
O reštart kariéry sa pokúsil v slovenskom projekte Pierre Baguette, ktorému rok pomáhal s vizibilitou a profesionalizáciou Peter Sagan.
Sivok mal však veľkú smolu, keď ho počas predsezónneho tréningu zrazilo auto. Podľa vlastných slov bol pritom začiatkom roka 2024 vo výbornej forme.
Následky nehody však znamenali ďalšiu dlhú pauzu, po ktorej sa už Sivok nikdy nedostal na požadovanú úroveň. Ostatnú sezónu strávil v poľskom tíme Voster a kariéru ukončil 36. miestom na Okolo Slovenska.
"Bohužiaľ, keďže sa mi nepodarilo získať zmluvu na ďalšiu sezónu, musel som sa zmieriť s tým, že táto kapitola môjho života sa končí," napísal.
"Chvíľu mi trvalo, kým som to spracoval, najmä preto, že po troch rokoch boja so zdravotnými problémami, ktoré ma brzdili, som ich konečne prekonal a bol som pripravený dať do toho všetko.
Cyklistika sa však mení a život nie je vždy fér. Niekedy veci jednoducho nevyjdú tak, ako sme dúfali," dodal 22-ročný Sivok na Instagrame.