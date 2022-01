Situácia okolo Djokoviča? Je to, ako keď vám je na zvracanie, vraví expert

Nie je zaočkovaný, na grandslamovom turnaji tak môže hrať iba ak má výnimku. Priniesol potvrdenie, na základe ktorého mal v decembri prekonať ochorenie Covid-19. To by ho oprávňovalo dostať výnimku.

"Je to ako keď sa cítite zle, bolí vás brucho a musíte sa vyzvracať a potom vám bude lepšie. Aj tu musia zmiznúť všetky pochybnosti, aby to bolo lepšie," vraví.

"Ak by sme s odôvodnením nesúhlasili, mali by sme sa pýtať organizátorov, prečo mu to povolili. Verím, že do začiatku turnaja to celé bude jasnejšie, budeme vedieť viac a budeme si môcť byť istí, že je to transparentné a pochopiteľné pre všetkých," dúfa Corretja.

Psychicky náročný turnaj

Hoci Corretja sám podporuje očkovanie a niekoľkokrát zdôraznil, že sám je zaočkovaný, rozumie aj Djokovičovi.