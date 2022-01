Djokovič nie je neporaziteľný. Možno nevyhrá, ani keď bude hrať, vraví Wilander

Verejnosť sa konečne dozvedela, na základe čoho žiadal srbský tenista o výnimku, aby mohol cestovať do Austrálie aj keď nie je zaočkovaný, hoci je to podmienkou pre vstup.

"Táto situácia je zvláštna. Som si istý, že Novak Djokovič šiel do Austrálie so správnymi papiermi. Podľa mňa si musel byť istý, že ho pustia," myslí si dlhoročný televízny expert a bývalá svetová jednotka Mats Wilander.

"Tieto časy sú pre každého ťažké. Nikto poriadne nevie, čo bude platiť, robíme opatrenia zo dňa na deň. Je to teraz ťažké byť športovcom, ale aj celkovo človekom, je ťažké cestovať za prácou," povzdychol si.

Zatiaľ nie je isté, ako celá situácia dopadne. Rozhodnutie by malo padnúť už v pondelok. Pokiaľ by však Djokovič definitívne prišiel o účasť a nepomohli by mu ani právnici, vznikla by úplne nová situácia pre mladých tenistov. Daniil Medvedev a Alexander Zverev by boli najvyššie nasadenými hráčmi. Veľkú šancu by mal určite aj Stefanos Tsitsipas.

"Myslím si, že všetci chcú, aby Novak hral," hovorí na margo mladej generácie tenistov Wilander.