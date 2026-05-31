    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, O 3. miesto
    2 - 3
    0:1, 0:1, 2:0, 0:1
    Po predĺžení
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Hokejisti Nórska.
    Hokejisti Nórska. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|31. máj 2026 o 18:26
    Video, zostrih a góly zo zápasu Kanada - Nórsko o 3. miesto na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Nórska si vybojovali historicky prvýkrát bronzové medaily na MS vo Švajčiarsku. V súboji o 3. miesto zdolali Kanadu 3:2 po predĺžení.

    Zverenci kouča Pettera Thoresena otvorili skóre trefou Emilia Pettersena v siedmej minúte, v druhej časti zvýšil Stian Solberg.

    Skvele chytajúceho Henrika Haukelanda prekonal až v čase 58:44 Robert Thomas, ktorý potom poslal osem sekúnd pred sirénou zápas do predĺženia.

    Oba góly dal pri hre Kanady bez gólmana. Posledné slovo mal však Steen.

    Nóri sa prvýkrát zúčastnili MS v roku 1937 a dnešným ziskom medaily vylepšili štvrté miesto, na ktoré dosiahli v roku 1951 v Paríži. Vtedy zasiahlo do turnaja len sedem tímov.

