VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Nórska si vybojovali historicky prvýkrát bronzové medaily na MS vo Švajčiarsku. V súboji o 3. miesto zdolali Kanadu 3:2 po predĺžení.
Zverenci kouča Pettera Thoresena otvorili skóre trefou Emilia Pettersena v siedmej minúte, v druhej časti zvýšil Stian Solberg.
Skvele chytajúceho Henrika Haukelanda prekonal až v čase 58:44 Robert Thomas, ktorý potom poslal osem sekúnd pred sirénou zápas do predĺženia.
Oba góly dal pri hre Kanady bez gólmana. Posledné slovo mal však Steen.
Nóri sa prvýkrát zúčastnili MS v roku 1937 a dnešným ziskom medaily vylepšili štvrté miesto, na ktoré dosiahli v roku 1951 v Paríži. Vtedy zasiahlo do turnaja len sedem tímov.
