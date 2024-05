Česi sa poriadne nadreli. Keď bolo najhoršie, k obratu zavelil kapitán

MS v hokeji 2024 - skupina A

"Dôležité je víťazstvo, zápas sa nevyvíjal dobre. Beriem tri body pre tím, potrebovali sme potvrdiť piatkový výkon. Dlho sa nám to nedarilo, ale vyhrali sme. Nechcem riešiť góly, som rád, že som pomohol tímu," povedal.

Obranca Nórska Stian Solberg vyzdvihol výkon brankár: "Náš gólman chytal dnes neuveriteľne, udržal nás v hre počas celých 60 minút. My sme mu dostatočne nepomohli. Henrik je náš najdôležitejší hráč."

V 57. minúte dodala pokoj na české hokejky delovka Libora Hájka a tŕnitú cestu za víťazstvom zakončil gólom do prázdnej bránky Ondřej Palát.

Domáci vytvorili v druhej časti enormný tlak, prestrieľali súpera (20:1) a dočkali sa v 36. minúte po zakončení Beránka.

Česi zlomili odpor Nórov v 46. minúte, keď Stránský aj so šťastím dostal puk do siete. Triumf ešte v závere potvrdili Hájek a do prázdnej bránky aj Palát.