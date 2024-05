Česi oslavujú svojho kapitána. Je to fenomén nášho hokeja, vraví Stránský

"Boli sme skleslí a to by sa nemalo stávať. Potom sme si však v šatni pohovorili o prvej tretine a vraveli si, že ten zápas vyhráme.

"Nie je to len tak, že je náš kapitán, líder a nazbieral už toľko štartov v reprezentácii. To písmeno 'C' na drese má právom," vyjadril sa obranca z NHL Radko Gudas.

"Je krásne, že s ním môžeme hrať a niečo sa od neho naučiť. Ak poviem, že je to naša hokejová legenda, bude to mať svoju váhu," poznamenal Lukáš Sedlák, autor víťazného gólu proti Nórom Matěj Stránský to celé zhrnul: "On je fenomén českého hokeja."

Červenka má na konte 55 gólov v reprezentácii a v tejto štatistike sa už vyrovnal najväčšej českej legende Jaromírovi Jágrovi. Na majstrovstvách sveta hral prvýkrát v roku 2009 a odvtedy 11-krát.

Na margo toho, že čoskoro predstihne Petra Čáslavu a bude naháňať Davida Výborného v počte reprezentačných zápasov, dodal: "Vyrastal som, keď Výborný zbieral medaily z majstrovstiev sveta. Motivovalo ma to, ale určite by som nepovedal, že jedného dňa odohrám toľko zápasov ako on."