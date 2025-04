VIDEO: Slafkovský sledoval trojbodový večer Ovečkina. Úvodný zápas série rozhodlo predĺženie

„Myslím si, že to bola skvelá hra od Dylana, keď vyhral vhadzovanie. 'Beauvi' mal prvú strelu a potom sa ma snažil nájsť a dobré veci sa stávajú, keď idete do bránky,“ opísal Ovečkin situáciu pred rozhodujúcim gólom.

„Bol to opäť tesný zápas. Veľa sme sa rozprávali o našom nastavení pred stretnutím. Nakoniec to bolo len o tom, kto to viac chcel,“ zdôraznil Connor.

Veľké víťazstvo Dallasu

Dallas vyrovnal súboj s Coloradom na 1:1 na zápasy, keď zvíťazil 4:3 po predĺžení. Víťazný gól vsietil v 18. minúte predĺženia Colin Blackwell.

„Bolo to pre nás veľké víťazstvo. Myslím si, že keby sme do Colorada išli za stavu 0:2, bola by to iná séria.

Odviedli sme kvalitnú prácu, držali sme sa herného plánu a počínali sme si naozaj dobre,“ zdôraznil Blackwell, ktorý sa nezmestil do zostavy v prvom stretnutí: „Vždy som cítil, že moja hra je skôr postavená na play off. Milujem vystupovať v kľúčových momentoch a hrať v takýchto chvíľach.“

Obranca Colorada Cale Makar si uvedomuje, že to bude dlhá séria: „Bolo by pekné vyhrať tento zápas, ale musíme si zobrať pozitíva.

Cítil som, že sme kontrolovali hru v mnohých momentoch a len musíme nájsť spôsob, ako vyťažiť z toho viac. Musíme sa len pripraviť na ďalší duel.“