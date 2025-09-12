Nemecko mení obvyklé útočisko. Pred zápasom so Slovenskom presťahuje svoj tréningový kemp

BERLÍN. Nemecká futbalová reprezentácia sa v závere kvalifikácie MS 2026 nebude pripravovať vo svojom bežnom tréningovom sídle v Herzogenaurachu.
Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna sa pred zápasmi A-skupiny proti Luxembursku (14. novembra) a Slovensku (17. novembra) stretne vo Wolfsburgu.
Zmenu tréningového kempu oznámila v piatok Nemecká futbalová federácia (DFB).
V Herzogenaurachu sídli tímový sponzor Adidas. Obvyklé útočisko nemeckého národného tímu však nebude mať v novembri k dispozícii všetky zariadenia.
Herzogenaurach využijú Nemci počas októbrového asociačného termínu, v ktorom ich čakajú v rámci skupiny stretnutia s Luxemburskom a v Severnom Írsku.
Nemci vstúpili do kvalifikácie na svetový šampionát šokujúcou prehrou 0:2 v Bratislave proti slovenskému výberu trénera Francesca Calzonu.
Zaváhanie napravili víťazstvom nad Severným Írskom (3:1). V „áčku“ patrí favoritovi až tretia priečka o skóre za Severnými Írmi, Slováci vedú skupinu so šiestimi bodmi.
Na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade sa kvalifikuje priamo víťaz skupiny, druhý tím čaká v marci budúceho roka baráž. Informovala agentúra DPA.