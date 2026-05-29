Pekarík odohrá posledný zápas za Slovensko: Hrdosť a spomienky zostanú navždy vo mne

Slovenský futbalista Peter Pekarík je s reprezentáciou na svojom poslednom zraze. Národný tím pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom čakajú budúci týždeň prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore, pričom druhé stretnutie v Košiciach bude pre 39-ročného obrancu rozlúčkové.
Debut v najcennejšom drese si „Peky“ odbyl ešte v decembri 2006 pod vedením Jána Kociana.
V súčasnom tíme je jediný, kto zažil aj prvý „stint“ trénera Weissa v rokoch 2008 až 2012 a všetky štyri vrcholové turnaje s účasťou „sokolov“.
„Som poslednýkrát na reprezentačnom zraze ako hráč a užívam si to,“ citoval Pekaríka portál futbalsfz.sk.
Vďačnosť a spomienky zostanú navždy vo mne
„Moja krásna reprezentačná kariéra sa končí, ale hrdosť a vďačnosť a spomienky zostanú navždy hlboko vo mne. S blížiacim sa zápasom budú emócie silnejšie a silnejšie.
Pretože už počas týchto dní sa mi vynárajú krásne chvíle, ktoré som v reprezentácii zažil. Pri tónoch hymny sa mi určite premietne celé toto obdobie.
Nielen úspechy a víťazstvá, veľké zápasy, ale hlavne emócia a ľudia, ktorých som na tejto ceste stretol,“ povedal Pekarík, ktorý momentálne pôsobí v „béčku“ Herthy Berlín, kde sa mu končí kontrakt na konci júna.
Pre mňa je to tréner s obrovskými skúsenosťami
„Pod vedením pána trénera Weissa som sa stal takým pevným základom reprezentácie. Možno je to symbolika, že práve pod jeho vedením končím.
Pre mňa je to tréner s obrovskými skúsenosťami, osobnosťou a srdcom pre slovenský futbal. Má u mňa veľký rešpekt za MS 2010 aj kvalifikáciu na ne.
Držím palce, aby na tieto úspechy nadviazal, pretože je to náš najlepší slovenský tréner a slovenská trénerská legenda,“ dodal Pekarík.
Za národné mužstvo 137 zápasov a je tak dva duely od prekonania rekordu Mareka Hamšíka.
Tento zápis budúci týždeň minimálne vyrovná.