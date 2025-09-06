Prehra so Slovenskom priniesla svoju daň. Najbližší zápas Nationalelf nie je vypredaný

Nemecká lavička, vľavo tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.
Nemecká lavička, vľavo tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko. (Autor: TASR)
TASR|6. sep 2025 o 15:17
Zápas má pritom sprevádzať aj udeľovanie ocenení.

KOLÍN NAD RÝNOM. Nečakaná prehra nemeckých futbalistov vo štvrtkovom zápase kvalifikácie MS 2026 na Slovensku (0:2) priniesla svoju daň.

V poradí druhý duel Nemecka, v ktorom si v Kolíne nad Rýnom zmeria v nedeľu sily so Severným Írskom, nebol ešte v sobotu popoludní vypredaný.

Podľa informácií Nemeckého futbalového zväzu (DFB) bolo na poludnie predaných „len“ 40.000 lístkov, stále tak bolo k dispozícii zvyšných 5000.

Zápas majú pritom sprevádzať aj dve oficiality, DFB sa chystá oceniť majstra sveta z roku 2014 Matsa Hummelsa a aj Floriana Wirtza, ktorý zvíťazil v nemeckej ankete Futbalista roka.

Duel kvalifikačnej A-skupiny bol na programe v nedeľu o 20.45 h. V rovnakom čase je plánovaný aj súboj Luxemburska so Slovenskom. Informácie priniesla agentúra DPA.

Tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Prehra so Slovenskom priniesla svoju daň. Najbližší zápas Nationalelf nie je vypredaný
dnes 15:17
