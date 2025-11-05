Nemci proti Slovákom s novinkou. Inšpiráciou boli MS 1990 a finálový triumf.

Hráči Nemecka. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2025 o 19:00
Zverenci Juliana Nagelsmanna si ich prvýkrát vyskúšajú 14. novembra.

BERLÍN. Nemecký futbalový zväz (DFB) odhalil v stredu nové dresy národného tímu značky Adidas. Reprezentanti si ich oblečú v zápasoch, v ktorých budú vedení ako domáci tím.

Nastúpia v nich aj 17. novembra v Lipsku v dueli kvalifikácie MS 2026 proti Slovensku.

Inšpiráciou boli ikonické dresy z roku 1990, ktoré mali nemeckí reprezentanti na sebe počas majstrovstiev sveta v Taliansku, kde získali titul po finálovom triumfe nad Argentínou (1:0).

Na bielom podklade sa na hrudi vynímajú čierne, červené a zlaté pásy. Cikcakový dizajn je založený na modeli z roku 1994, keď USA prvýkrát hostili svetový šampionát.

Zverenci Juliana Nagelsmanna si prvýkrát vyskúšajú nové dresy 14. novembra, keď sa v kvalifikácii MS 2026 predstavia na pôde Luxemburska. O tri dni neskôr privítajú vo svojom záverečnom zápase v A-skupine v Lipsku slovenských reprezentantov.


Ak sa Nemci kvalifikujú, budú hrať v nových dresoch aj na budúcoročných MS v USA, Mexiku a Kanade. Nový dizajn ponesú aj dresy nemeckej ženskej reprezentácie a i všetkých mládežníckych výberov.

„Neviem si spomenúť, kedy naposledy vyzerali dresy tak ´cool´. Páči sa mi dizajn - má skvelý retro nádych. Myslím si, že je svetovej triedy a už sa neviem dočkať, keď si ho oblečiem na ihrisku,“ uviedol podľa DPA reprezentačný útočník Nick Woltemade.

dnes 19:00
