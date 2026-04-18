Pastrňák má najlepšiu prezývku v NHL. Vyplýva to z ankety medzi hráčmi

Český útočník David Pastrňák z Bostonu Bruins má najlepšiu prezývku v NHL a druhý najlepší módny štýl.
Vyplýva to z ankety, ktorú medzi hokejistami zámorskej súťaže usporiadala hráčska asociácia NHLPA.
Pastrňákova prezývka "Pasta" sa najviac páči 13,5 percentám hlasujúcich hráčov. Za majstrom sveta sa umiestnili Patrick Kane z Detroitu (Showtime), Ryan O 'Reilly z Nashvillu (Factor) alebo Liam O'Brian z Utahu (Spicy Tuna).
Pastrňák je tiež známy svojím výrazným módnym štýlom, no v ankete ho predčil jeho kamarát William Nylander.
Útočník Toronta dostal 32,9 percenta hlasov, Pastrňák 9,7. Piaty skončil Martin Nečas z Colorada s 3,2 percentami.
Celkovo 348 hokejistov v ankete okrem iného volilo aj hráčov, ktorý podľa nich bude po ukončení kariéry najlepším trénerom. Vyhral Sydney Crosby z Pittsburghu pred Nickom Folignom z Minnesoty.
Najnáročnejšiu prípravu podľa hráčskeho hlasovania podstupuje Nathan MacKinnon z Colorada. V ankete získal 20,7 percenta, s veľkou stratou za ním skončili Connor McDavid z Edmontonu a Kris Letang z Pittsburghu.
Najlepším golfistom v NHL podľa hráčov je Clayton Keller z Utahu, kráľom sociálnych sietí Nylander a najlepšia šatňa pre hosťujúci tím je v Detroite. Najkvalitnejší ľad potom má s obrovskou prevahou aréna Bell Centre v Montreale.
Hráči tiež hlasovali o tom, z akého mesta by mal byť prípadný nový účastník súťaže. So ziskom 34,3 percenta zvíťazil Houston, na druhom mieste skončil s 16,9 percentami Quebec a tretia bola Atlanta.
