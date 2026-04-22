Najmladší Slovák v histórii, hviezdne mená či nevídaná séria. Pozrite si zaujímavosti pred MS U18

Fanúšikov mládežníckeho hokeja čaká veľkolepá udalosť - od 22. apríla až do 2. mája sa na Slovensku budú hrať zápasy majstrovstiev sveta do 18 rokov.
Je to vôbec po tretíkrát, čo svetový šampionát 18-ročných zavíta pod Tatry. Čo je dobré pred týmto turnajom vedieť?
Zosumarizovali sme pre vás pár zaujímavých faktov.
Vždy iné štadióny
Hoci sa MS 18-ročných koná na Slovensku po tretíkrát, vždy sa hralo v iných mestách. V roku 2002 to boli Piešťany a Trnava, v roku 2017 Poprad a Spišská Nová Ves, tentoraz to bude Trenčín a Bratislava.
Budúce hviezdy NHL
Na slovenských klziskách bude možné vidieť budúce hviezdy NHL. V roku 2002 to boli napríklad Alexander Ovečkin, Eric Staal, Ryan Suter či Corey Perry.
V roku 2017 zas Brady Tkachuk, Quinn Hughes, Martin Nečas, Miro Heiskanen, Nico Hischier či Andrej Svečnikov.
Viac NHL hráčov ako Kanada
Na MS 18-ročných v roku 2017 mal slovenský tím v kádri až troch hráčov, ktorí si v prebiehajúcej sezóne zahrali v NHL – Martin Fehérváry, Martin Pospíšil a Pavol Regenda.
Z vtedajšieho kanadského výberu pôsobia v súčasnosti v NHL prekvapivo len dvaja hráči, Cody Glass a Ty Dellandrea. Vzájomný zápas sme vtedy s hráčmi ,,javorového listu" prehrali 3:4 po predĺžení.
Maximálne vyrovnané zápasy
Vráťme sa ešte raz k šampionátu na Slovensku z roku 2017. Slovenský ročník 1999 vtedy nadchol svojou hrou divákov a v riadnom hracom čase prehral iba jediný zápas. V skupine sme hrali s Fínmi 4:5, s Kanaďanmi 3:4pp, s Lotyšmi 4:0 a so Švajčiarmi 2:1.
Následne sme vo štvrťfinále podľahli Rusom 2:3 po predĺžení, pričom v závere tretej tretiny sme dokonca mohli rozhodnúť, ale rozhodcovia neuznali gól pre údajné kopnutie puku korčuľou.
Najmladší Slovák v histórii
Do záverečnej nominácie slovenského tímu sa dostal aj 15-ročný Max Melicherík.
V takomto veku si na tomto turnaji v minulosti zahrali zo Slovákov len Samuel Kňažko a Erik Černák, Melicherík však bude mať v čase turnaja 15 rokov a 4 mesiace, čo je o pár mesiacov menej ako mali oni v čase svojho debutu.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Nevídaná víťazná šnúra
Mladí Slováci sa v tejto sezóne stretli s českými rovesníkmi šesťkrát, pričom posledných päť zápasov vyhrali.
V tejto kategórii je takáto víťazná šnúra proti Česku skutočne nevídaná. Navyše posledné tri roky sa slovenské výbery vždy prebojovali do semifinále. Uvidíme, či na tieto úspechy dokáže nadviazať aj nosný ročník 2008.
Kapitán s rekordnou sériou
Kapitánom slovenského tímu je obranca Adam Goljer, ktorý v tejto sezóne načerpával skúsenosti v najvyššej mužskej súťaži v drese Dukly Trenčín. Dokonca dokázal bodovať sedem zápasov po sebe, čo sa z juniorov pred ním podarilo len útočníkovi Marošovi Jedličkovi.
Goljer však patrí vekovo stále len medzi dorastencov (U18), čím prekonal rekordný zápis Šimona Nemca a Brandta Clarkea, ktorí v dorasteneckom veku dokázali bodovať päť stretnutí v rade.
Hetrik proti Američanom
Počas minulého leta na prestížnom Hlinka Gretzky Cup hrali hráči tohto ročníka proti USA ešte 100 sekúnd pred koncom tretej tretiny nerozhodne 3:3. Hetrikom sa v tom zápase blysol vtedy len 16-ročný Oliver Ozogány.
Spolu s ním by mal patriť medzi lídrov ofenzívy aj Timothy Kazda, ktorý bol túto sezónu s 22 gólmi tretím najlepším strelcom USHL spomedzi hráčov U18 kategórie.
Talenty z nižších ročníkov
V súvislosti s Hlinka Gretzky Cup treba dodať, že slovenská nominácia pre MS do 18 rokov je od spomenutého turnaja dosť odlišná, keďže sa v nej obmenilo 14 mien.
Z časti za to môžu aj vyskočené talenty z nižších ročníkov, Matúš Válek a Tomáš Selič si zahrali českú extraligu ako 16-ročný. Veľký potenciál má aj Oliver Botka a už spomenutý Max Melicherík.
Dvaja brankári s gólom
Medzi silné stránky slovenského tímu budú patriť rozhodne brankári. Kuriozitou je, že zo súčasnej trojice brankárov slovenského tímu sa až dvaja v tejto sezóne blysli gólom.
Samuel Hrenák skóroval v zápase zámorskej USHL, Jakub Husár v reprezentačnom drese počas prípravného zápasu proti Salzburgu.
Najvyšší tím na turnaji
Súperi to proti hráčom spod Tatier nebudú mať jednoduché a môžeme ich znechutiť fyzickou hrou.
Podľa dát na EliteProspects je priemerná výška hráčov slovenského výberu 186,58 centimetra, čo zo Slovákov robí najvyšší tím na turnaji. Vekovo je tretí najmladší, mladší výber poslali len Dáni a Nóri.