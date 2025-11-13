Nemecko trápia početné absencie, Nagelsmann sa spolieha na obra v útoku: Mimoriadne dôležitý hráč

BERLÍN. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann si v piatkovom dueli kvalifikácie MS 2026 na pôde Luxemburska veľa sľubuje od Nicka Woltemadeho.
Útočník Newcastlu United rozhodol v októbri o víťazstve 1:0 v Severnom Írsku, vďaka ktorému sú Nemci na čele tabuľky A-skupiny o skóre pred Slovenskom. Proti tímu trénera Francesca Calzonu v pondelok 17. novembra v Lipsku uzavrú kvalifikáciu.
„Nick je pre nemecký národný tím momentálne mimoriadne dôležitý hráč. Máme viacero zranených útočníkov, preto sa na neho spoliehame.
Vie účinne uplatňovať vysoký pressing, podržať loptu a strieľať dôležité góly," zdôraznil podľa DPA na predzápasovej tlačovej konferencii Nagelsmann, ktorému bude v Luxemburgu chýbať zranený kapitán Joshua Kimmich. Kapitánsku pásku po ňom preberie Jonathan Tah.
Pre zranenia absentujú aj Kai Havertz, Jamal Musiala, Marc-Andre ter Stegen, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Niclas Füllkrug a Tim Kleindienst. Karim Adeyemi vynechá piatkový zápas pre kartový trest.