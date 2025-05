Na dánskej senzácii zarobil 13-tisíc. Ako tipovali Slováci štvrťfinále a čo predpokladajú ďalej?

Majstrovstvá sveta v hokeji majú ďalší krásny príbeh. Dánski hráči pripravili Kanade šok, ktorý čakal len málokto. Väčšina tipérov trhalo svoje tikety, no našlo sa aj niekoľko tipérov, ktorí si na tejto rozprávke krásne prilepšili.

Tento zápas zarmútil podstatne viac hráčov ako potešil. Veľkým smoliarom je tipér, ktorý si zložil tiket z desiatich zápasov, pričom tam mal aj štyri kurzy cez 2,00 a jeden dokonca cez 3,00. Ušla mu akurát Kanada, takže z výhry 1 072 eur pri 5-eurovom vklade nebolo nič.

Oveľa viac si museli búchať hlavu tipéri, ktorí kanadský triumf hrali v extrémne nízkych kurzoch pod 1,05 a podali tisícky. Jeden tipér dokonca vložil 4-tisíc eur a ušiel mu kurz 1,01!

Iní tipéri sa rozhodli správne. Jeden podal tiket na Kanadu pred 3. tretinou v kurze 1,45 za 2 900 eur, ale po Sanheimovom góle tiket vyplatil a zobral 3 654 eur. Iný tipér skúsil prekvapenie v podobe remízy. Tiket podal za 400 eur v kurze 9,75 a v momente vyrovnania tiket vyplatil, takže zinkasoval 3 180 eur!

Vo štvrťfinále to celkom padalo, až v troch dueloch sme boli svedkami šiestich presných zásahov. Jeden tipér zarobil tisícku na góly v súboji Švajčiarsko – Rakúsko a USA – Fínsko, iný v live v dueloch Švédsko – Česko a Kanada – Dánsko.

Skvelé tikety Slováci zložili aj na presné výsledky. Za 5 eur podal tikety tipér, ktorý dúfal že súboje Švédsko – Česko a USA – Fínsko skončia 5:2. Síce to oba celky pečatili až do prázdnej bránky, ale mohol sa tešiť z výhry 1 615 eur.

Ako Slováci vidia semifinále

Semifinálové duely majú relatívne jasných favoritov. Domácim Švédom proti USA verí 78%, Švajčiarom proti Dánom až 93%. Niekoľko percent tipujúcich hrá aj remízy, v oboch dueloch to skúša tipér vo výslednom kurze 30,72, takže očakáva 100-násobok vkladu 3 072 eur.

Na každý z tímov je podaných viacero tiketov na celkový triumf. Veľmi dobre sa vyvíja tiket na zlato Švajčiarov v kurze 8,20 (teraz je 2,80) a prípadnej výhre 833 eur, no najväčší papieroví favoriti sú už Švédi. Jeden tipér ich ešte chytil ešte v kurze 4,30 (teraz je 1,95) a očakáva 511 eur.

Zaujímavo vyzerá aj tip na USA. V kurze 8,50 (teraz je 5,05) a 200-eurovom vklade očakáva americký kurz a 1 700 eurovú výhru. Ešte je to aj pozoruhodný tiket na dánske umiestnenie do 3. miesta. Tipér to ešte stihol v kurze 25,0 (teraz je 3,50) a 12 eurovom vklade čaká 300 eur.

Ako vidí semifinále a zvyšok MS hlavný bookmaker Niké Richard Slušný? Po takomto priebehu štvrťfinále je už možné absolútne všetko. Ale napriek tomu ja aj tak v semifinále verím favoritom, teda Švédsku a Švajčiarsku. Doteraz predvádzajú najlepší hokej a kvalita sa prejaví aj v sobotu. Aj keď tím USA určite má šancu. Dánom už neverím, prišli o podporu domáceho prostredia a Švajčiari ich pretlačia. A vo finále budem veriť Švédsku, Švajčiari si budú musieť na prvý titul ešte počkať. Možno o rok na domácom šampionáte.

