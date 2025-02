Famózny Bö je v Lenzerheide nezastaviteľný, na MS získal už 22. zlato

Po nezdare v mix štafete, kde Nóri skončili štvrtí, upravil svoj cieľ na šesť cenných kovov. Je to jeho posledný svetový šampionát, keďže po tejto sezóne ukončí kariéru spolu so svojim bratom Tarjeiom.

"Sám som bojoval na čele pretekov. Myslím si, že sa podarilo celkom dobrá streľba. Posledná bola excelentná. Potom tu bol ten mladík, ktorý útočil zozadu. Na začiatku som posledného kola som do toho tlačil, už som ale nemal žiadnu energiu. Na konci sa viac už nedalo urobiť.

Snažil som sa prísť do cieľa ako prvý, v zjazde som cítil, že mám unavené nohy, ale napokon to stačilo. Ďalší historický deň, v sobotu to bolo o celkovom počte zlatých medailí. Teraz je to rekord v počte individuálnych víťazstiev na majstrovstvách sveta. Je to skvelý víkend," povedal víťaz stíhačky v televíznom rozhovore pre Medzinárodnú biatlonovú úniu (IBU).