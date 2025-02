1.Johannes Thingnes Bø (NOR)2.Campbell Wright (USA) +28,03.Quentin Fillon Maillet (FRA) +37,04.Vebjørn Sørum (NOR) +45,05.Tommaso Giacomel (ITA) +48,06.Martin Uldal (NOR) +55,07.Endre Strømsheim (NOR) +57,08.Fabien Claude (FRA) +57,09.Sturla Holm Lægreid (NOR) +57,010.Tarjei Bø (NOR) +1:02,011.Jakov Fak (SLO) +1:05,012.Maxime Germain (USA) +1:06,013.Sebastian Stalder (SUI) +1:06,014.Jesper Nelin (SWE) +1:11,015.Eric Perrot (FRA) +1:11,016.Lukas Hofer (ITA) +1:20,017.Florent Claude (BEL) +1:23,018.Philipp Nawrath (GER) +1:26,019.Niklas Hartweg (SUI) +1:28,020.Emilien Jacquelin (FRA) +1:28,021.Joscha Burkhalter (SUI) +1:29,022.Tero Seppälä (FIN) +1:31,024.Sebastian Samuelsson (SWE) +1:35,025.Vladimir Iliev (BUL) +1:48,026.Simon Eder (AUT) +1:49,027.Martin Ponsiluoma (SWE) +1:49,028.Vytautas Strolia (LTU) +1:50,029.Philipp Horn (GER) +1:52,030.Justus Strelow (GER) +1:53,031.Olli Hiidensalo (FIN) +1:57,032.Blagoj Todev (BUL) +1:57,033.Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1:57,034.Renars Birkentals (LAT) +1:58,035.Anton Dudčenko (UKR) +1:59,036.Vitalij Mandzyn (UKR) +2:00,037.Dmytro Pidručnyj (UKR) +2:05,039.Kristo Siimer (EST) +2:10,040.Danilo Riethmüller (GER) +2:10,041.Sean Doherty (USA) +2:11,042.Thierry Langer (BEL) +2:11,043.Didier Bionaz (ITA) +2:16,044.Philipp Horn (GER) +2:17,045.Matija Legović (CRO) +2:18,046.Arttu Heikkinen (FIN) +2:26,047.Adam Runnalls (CAN) +2:27,048.Konrad Badacz (POL) +2:30,049.David Komatz (AUT) +2:31,050.Lovro Planko (SLO) +2:31,051.Fredrik Mühlbacher (AUT) +2:31,052.Pavel Magazejev (MDA) +2:33,053.Patrick Jakob (AUT) +2:33,054.Anton Vidmar (SLO) +2:34,055.Jan Guńka (POL) +2:37,056.Paul Schommer (USA) +2:40,057.Daniele Cappellari (ITA) +2:42,058.Jakob Kulbin (EST) +2:44,059.Jeremy Finello (SUI) +2:51,060.Viktor Brandt (SWE) +2:56,0

1.Johannes Thingnes Bø (NOR) 290 b2.Sturla Holm Lægreid (NOR) 290 b3.Eric Perrot (FRA) 195 b4.Emilien Jacquelin (FRA) 194 b5.Tarjei Bø (NOR) 181 b6.Sebastian Samuelsson (SWE) 159 b7.Tommaso Giacomel (ITA) 141 b8.Vebjørn Sørum (NOR) 141 b9.Martin Uldal (NOR) 136 b10.Quentin Fillon Maillet (FRA) 130 b

1.Sturla Holm Lægreid (NOR) 854 b2.Johannes Thingnes Bø (NOR) 806 b3.Eric Perrot (FRA) 585 b4.Emilien Jacquelin (FRA) 567 b5.Tarjei Bø (NOR) 553 b6.Sebastian Samuelsson (SWE) 549 b7.Vebjørn Sørum (NOR) 491 b8.Quentin Fillon Maillet (FRA) 490 b9.Tommaso Giacomel (ITA) 465 b10.Fabien Claude (FRA) 437 b77.Tomáš Sklenárik (SVK) 2 b