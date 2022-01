Pohronie predstavilo novú posilu. Prichádza obranca z Baníka Ostrava

„Keďže počas jesene v tíme absentoval ortodoxný pravý obranca, bolo pre nás kľúčové nájsť kvalitného hráča na tento post. Som rád, že sa nám podarilo zrealizovať hosťovanie Muhammeda Sanneha. Veľmi dobre ho poznáme, je to kvalitný a perspektívny hráč. Chcel by som vyzdvihnúť aj promptné konanie materského klubu Baník Ostrava a hráčovho agenta. Tešíme sa z tohto príchodu,“ pre facebook FK Pohronie povedal športový manažér Patrik Furka.

Okrem afrického legionára prichádza do Pohronia 25-ročný stredný záložník Dan Ožvolda. Odchovanec Baníka Ostrava naposledy pôsobil v FC Vratimov v tretej českej lige.

„V českej najvyššej súťaži debutoval v drese Baníka Ostrava. S ním aj zostúpil do druhej ligy a opätovne vybojoval postup medzi elitu. Pre zranenie chrbta sa jeho ďalšia futbalová kariéra pribrzdila, my veríme, že sa znova naštartuje v FK Pohronie a naplní potenciál, ktorý v ňom vždy bol. Sľubujeme si od neho skvalitnenie stredu zálohy, najmä v práci bez lopty. Dan je veľmi dynamický stredový hráč s veľkým akčným rádiusom a my veríme, že rozpohybuje náš stred poľa,“ dodal Furka.