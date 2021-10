Mr. Olympia: Big Ramy obhájil prvenstvo, Križánek mal iného favorita

Prekvapil taktiež výsledok Roelly Winklaara, ktorý sa po piatich rokoch nezmestil do top 10 a aj to je dôkazom nástupu novej generácie kulturistov.

Do výsledkov by v budúcnosti určite mohol prehovoriť aj Križánek, ktorý momentálne pôsobí v asociácii Elite Pro. Aj keď si ešte na jeho prestup do Pro League musíme chvíľu počkať, už teraz je jasné, že by sa ani v najväčšej konkurencii sveta nestratil.

„Trúfol by som si na top 6. Mojou výhodou by bola mohutnosť, keď by som bol po Big Ramym zrejme druhým najťažším kulturistom. Väčšina súťažiacich má na pódiu okolo 110 kilogramov, ja 125. Taktiež výška robí svoje.“