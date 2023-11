V seriáli MS bral striebro. Na Dakare chceme jazdiť s najlepšími, vraví Juraj Varga

Teraz ho čaká to najťažšie. Záverečná príprava na Dakar 2024. "Teraz chceme viac. Pôjdeme agresívnejšie a budeme sa pokúšať držať vpredu s najlepšími. Pódium by bolo úžasné, ale tam chce byť aj ďalších dvadsať štvorkolkárov," vraví Varga.

Presný moment si nepamätám. Ale odmalička som to sledoval. Mohlo to byť už počas prvých rokov na základnej škole. Fascinovalo ma to. Dakar som sledoval a obdivoval.

V mladom veku sa začala aj vaša súťažná kariéra?

Práveže toto tak nebolo. Nikto v rodine nebol založený smerom k motošportu. V tomto ohľade som bol samouk. Tím a všetko okolo začalo až keď som mal 20 - 21 rokov. Štvorkolku som mal približne od šestnástich rokov a jazdil som po dedine a okolí. A na prvé preteky som šiel do Čiech. Najskôr to bola kategória hobby a chytilo ma to.

O rok už som v Čechách skúsil kategóriu, ktorú označovali ako ‚Mistři‘, a podarilo sa mi ju vyhrať. Potom som sa postupne posúval. Štartoval som v Nemecku, v Španielsku, v seriáli majstrovstiev sveta až som sa dostal na Rely Dakar. Boli to postupné kroky.

Motorky boli v minulosti celkom populárne. Vy súťažíte na štvorkolkách. Čím si vás získali?

Jazdil som aj na motorkách, ale na štvorkolke sa cítim veľmi komfortne. Baví ma to na nej, užívam si to, lepšie jej rozumiem. Na motorke sa tak necítim a to platí aj o aute. Jazdím spolu 8 - 9 rokov a stále sa to zlepšuje. Má štyri kolesá ale nespráva sa tak ako auto ani ako motorka. Získala si ma, že sa mi na nej na pretekoch darilo a dokázal som sa zlepšovať. Ale dôležitý je aj ten pocit, že sa na nej cítim komfortne.