Norris veril svojmu tímu, že vie, čo robí. Víťazstvom ukončil 1029-dňovú dominanciu Verstappena

"Je to ťažká situácia byť prvý a nevedieť, čo s pneumatikami. Jednoducho viete, že niekto vzadu to napraví, pretože niečo riskne a vyjde mu to," povedal.

"Možno to Max už párkrát zažil - veľa pretekal proti Lewisovi a vie sa s tým vyrovnať lepšie ako ja. Pre mňa to bolo prvýkrát. Som rád, že som to zvládol a zostal som pokojný. Je to niečo, čo som oproti minulému roku zlepšil," dodal víťaz VC Austrálie Lando Norris.