Jediný tréning patril McLarenom, zvíťazil Piastri. Verstappen stratil viac ako pol sekundy

V jedinom tréningu na Veľkú cenu Kataru formuly 1 boli najrýchlejší jazdci tímu McLaren. Najviac sa darilo Oscaru Piastrimu, ktorý predčil o 58 tisícin sekundy stajňového kolegu a vedúceho pilota priebežného poradia majstrovstiev sveta Landa Norrisa.
Tretí bol Fernando Alonso z Aston Martinu. Dnešný program pokračuje od 18.30 h SEČ kvalifikáciou na sobotňajší šprint.
Dvadsaťštyriročný Piastri ďalej živí nádej na premiérový majstrovský titul. Pred predposledným podnikom sezóny stráca na Norrisa 24 bodov.
Rovnaké manko má tiež úradujúci svetový šampión Max Verstappen z Red Bullu. Holandský pilot zajazdil v prvom tréningu šiesty najrýchlejší čas.
Norris s Piastrim sa pokúsia napraviť nevydarené vystúpenie z poslednej Veľkej ceny Las Vegas, kedy boli po pretekoch diskvalifikovaní kvôli nadmernému opotrebovaniu klzných dosiek. Norris prišiel v šampionáte o 18 bodov, Piastri o 12.
Dvadsaťšesťročný Norris si napriek tomu môže v Katare zabezpečiť prvý majstrovský titul. Stačí mu, aby mal po nedeľňajšej pretekoch na čele náskok 26 bodov.
V prípade nedeľňajšieho víťazstva mu bude stačiť vedenie o 25 bodov, keďže by mal v prípade bodovej rovnosti pred Piastrim väčší počet vyšších miest.
Vďaka samostatne bodovanému šprintu je cez víkend namiesto tradičných 25 bodov v hre 33. Skrátený závod na 100 kilometrov sa pôjde v sobotu od 15.00 h SEČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Kataru odštartuje v nedeľu o 17.00 h SEČ.