Red Bull urobil z auta monštrum. Má šťastie, že v McLarene nevie nik buchnúť po stole

Mizivé percento ľudí by vtedy napadlo, že Red Bull sa dostane do takých problémov, že sa bude strachovať o jazdecký aj konštruktérsky titul.

V chráme rýchlosti, ako sa nazýva okruh v Monze, skončil Verstappen v kvalifikácii až siedmy a nebyť problémov Georgea Russella, zrejme by sa v pretekoch neposunul ani o jednu priečku vyššie.

Sergio Pérez uviedol, že Verstappen má teraz rovnaké problémy, s akými bojuje aj on. Paradoxne, zmeny v nastaveniach, ktoré Red Bull urobil spôsobili, že auto nemá balans, je nedotáčavé a nefunguje.

Následne prišli problémy, krik a havárie, no a teraz je vyslovene odovzdaný," vravel komentátor Števo Eisele v relácii EisKing .

"Verstappen je v tejto sezóne ako Vivaldiho Štyri ročné obdobia. Najskôr to boli ľahšie víťazstvá, potom vyložene emotívne a vydreté.

Musíme to zmeniť. Nezáleží na tom, koľko týždňov to zaberie. Musíme pracovať naplno. Tu neexistujú výhovorky," povedal Verstappen.

Šéf tímu Christian Horner priznal, že nedávne inovácie zaťažili auto a "odpojili" prednú časť auta so zadnou. Prejavilo sa to aj v Pohári konštruktérov, kde sa náskok rakúskeho tímu scvrkol na osem bodov.

Holandský pretekár F1 Max Verstappen počas zastávky v boxoch na okruhu v Monze. (Autor: TASR/ Pool Photo via AP)

Norris sa zatiaľ pomoci nedočkal

Navyše, McLaren zatiaľ nevyzerá ako tím, ktorý vie zmanažovať súboj o titul. Ak by sa v tíme zachovali inak, náskok Verstappena by bol dnes minimálne o tri, no možno až o desať bodov menší.

Paradoxom je, že počas Veľkej ceny Maďarska tlačil inžinier na Landa Norrisa, aby vrátil pozíciu a tým pádom daroval víťazstvo Oscarovi Piastrimu.