Pocta pre strategičky dvoch tímov. Pomenujú po nich zákrutu v Melbourne

    Albert Park v Melbourne.
    Albert Park v Melbourne. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. feb 2026 o 18:47
    Tento počin je súčasťou iniciatívy s názvom „In Her Corner“ a oslávi Medzinárodný deň žien.

    Okruh formuly 1 v melbournskom Albert Parku bude mať nové meno zákruty číslo šesť. Niesť bude meno Laury Müllerovej, pretekovej inžinierky Haasu, a Hanny Schmitzovej, vedúcej strategičky Red Bullu.

    K premenovaniu príde počas marcovej VC Austrálie, úvodných pretekoch sezóny 2026.

    Tento počin je súčasťou iniciatívy s názvom „In Her Corner“ a oslávi Medzinárodný deň žien, ktorý vychádza presne na deň pretekov 8. marca.

    „Iniciatíva In Her Corner vyzdvihuje dôležitosť motta 'keď to vidíš, môžeš to robiť'. Byť súčasťou takejto osvety v tak skorej fáze mojej kariéry je poctou,“ citovala Müllerovú agentúra DPA.

    „Vždy ma zaujímalo, ako fungujú veci a milovala som autá. Bolo pre mňa veľkou poctou reprezentovať tím,“ dodala Schmitzová.

    Müllerová sa zapísala do histórie ako prvá preteková inžinierka v F1 a momentálne pracuje s Francúzom Estebanom Oconom.

    Schmitzová je vysoko uznávaná za svoje strategické rozhodnutia a v uplynulých rokoch bola jedným zo základných pilierov úspechu tímu Red Bull.

    Albert Park má momentálne pomenovaných sedem zo šestnástich zákrut. Prvé dve nesú názov jediných austrálskych majstrov sveta Jacka Brabhama a Alana Jonesa.

    Päťka nesie názov prvého víťaza v Albert Parku (1953), domáceho hrdinu Douga Whiteforda, ktorý triumfoval v rámci série Formula Libre.

    Po dvojnásobnom šampiónovi a jednom z najuznávanejších pretekárov histórie Jimovi Clarkovi je pomenovaná deviata zákruta, ktorá ústí do ikonickej pasáže popri jazere.

    Zákruty 13-15 nesú taktiež mená majstrov sveta, konkrétne Alberta Ascariho, Jackieho Stewarta a Alaina Prosta.

    teraz
