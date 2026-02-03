Doohan má po konci v Alpine nový angažmán, dohodol sa s konkurenčným tímom

Austrálčan Jack Doohan po strate pozície náhradného jazdca v tíme formuly 1 Alpine bude zastávať rovnakú úlohu v stajni Haas.
Nový zamestnávateľ uviedol na svojom webe, že 23-ročného pilota angažoval na nadchádzajúcu sezónu.
Doohan v januári definitívne skončil v tíme Alpine, kde už počas vlaňajšej sezóny prišiel aj o súťažný kokpit.
Syna päťnásobného motocyklového majstra sveta Micka Doohana po šiestich pretekoch vystriedal na pozícii súťažného jazdca najprv dočasne a potom trvalo Argentínčan Franco Colapinto.
Haas vlani s pilotmi Oliverom Bearmanom a Estebanom Oconom obsadil ôsme miesto v Pohári konštruktérov. Britsko-francúzska dvojica bude obhajovať farby stajne aj tento rok, Doohan vytvorí duo rezervných pilotov s Japoncom Rjoom Hirakawou.
"Je to ideálne miesto na pokračovanie mojej kariéry vo formule 1. Vďaka tímu za dôveru a príležitosť, "povedal Doohan, ktorý v kráľovskej triede debutoval na konci roka 2024 v Abú Zabí a na konte má doteraz sedem štartov bez bodovaného umiestnenia.
Majstrovstvá sveta F1 začnú austrálsku Grand Prix v Melbourne 8. marca.