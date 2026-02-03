    Doohan má po konci v Alpine nový angažmán, dohodol sa s konkurenčným tímom

    Jack Doohan.
    Jack Doohan. (Autor: REUTERS)
    3. feb 2026 o 13:02
    Pokračuje v pozícii náhradného jazdca.

    Austrálčan Jack Doohan po strate pozície náhradného jazdca v tíme formuly 1 Alpine bude zastávať rovnakú úlohu v stajni Haas.

    Nový zamestnávateľ uviedol na svojom webe, že 23-ročného pilota angažoval na nadchádzajúcu sezónu.

    Doohan v januári definitívne skončil v tíme Alpine, kde už počas vlaňajšej sezóny prišiel aj o súťažný kokpit.

    Syna päťnásobného motocyklového majstra sveta Micka Doohana po šiestich pretekoch vystriedal na pozícii súťažného jazdca najprv dočasne a potom trvalo Argentínčan Franco Colapinto.

    Haas vlani s pilotmi Oliverom Bearmanom a Estebanom Oconom obsadil ôsme miesto v Pohári konštruktérov. Britsko-francúzska dvojica bude obhajovať farby stajne aj tento rok, Doohan vytvorí duo rezervných pilotov s Japoncom Rjoom Hirakawou.

    "Je to ideálne miesto na pokračovanie mojej kariéry vo formule 1. Vďaka tímu za dôveru a príležitosť, "povedal Doohan, ktorý v kráľovskej triede debutoval na konci roka 2024 v Abú Zabí a na konte má doteraz sedem štartov bez bodovaného umiestnenia.

    Majstrovstvá sveta F1 začnú austrálsku Grand Prix v Melbourne 8. marca.

