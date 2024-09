McLaren výbornú pozíciu zo štartu nevyužil. Na domácej trati oslavuje triumf Ferrari

Charles Leclerc, víťaz: "Je to fantastický pocit. Keď som tu v Monze prvýkrát zvíťazil v roku 2019, tak som si vravel, že je to niečo jedinečné, čo sa už nemusí opakovať. Ten pocit bol vtedy veľmi špeciálny a vedel som, že ak by som tu zvíťazil znovu, už to nebude také isté. Ale to, čo teraz prežívam, je niečo mimoriadne. Nedá sa mi ani opísať ten pocit, ktorý som prežíval v záverečných kolách. Samozrejme, že vždy chcem zvíťaziť, ale Monako a Monza sú pre mňa veľmi špeciálne. Bola tu fantastická atmosféra a úžasní diváci ma od prvého kola tlačili dopredu. Dnes nám zafungoval balík vylepšení, no uvidíme, či s ním budeme úspešní aj ďalej. Dnešným víťazstvom sme spravili krok dopredu, ale ešte nie sme späť v boji o titul."

Oscar Piastri, 2. miesto: "Nebudem klamať, druhé miesto ma bolí. Veľa vecí sme spravili správne. Tušili sme, že ísť iba na jednu zastávku bude risk, no ukázalo sa, že správny. Vedel som, že Ferrari musí niečo skúsiť a vyšlo im to. Neverili sme, že ich pneumatiky to prežijú, no videli ste."

Lando Norris, 3. miesto: "Oscar ma v prvom kole prekvapil, keď sa dostal predo mňa. Nechýbalo veľa a zrazili by sme sa. Ferrari malo dnes lepšiu stratégiu a Leclerc odviedol skvelú prácu. Aj my sme zvažovali ísť iba na jednu zastávku, no považovali sme to za priveľký risk."