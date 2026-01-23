Ambiciózny tím vynechá prvé predsezónne testy. Na ďalších však už chýbať nebude

Anglický automobilový tím Williams bude chýbať na prvých predsezónnych testoch pred začiatkom seriálu F1.
Pretekári si prvýkrát vyskúšajú výrazne pozmenené monoposty od 26. do 30. januára za zatvorenými dverami na okruhu v Barcelone.
Zmeny v rámci monopostov pre sezónu 2026 radia mnohí medzi najväčšie v histórii tohto športu.
Patrí medzi nich napríklad prepracovanie podvozkov, zavedenie úspornej hybridnej pohonnej jednotky či zjednodušená aerodynamika.
Agilnejšie a obratnejšie monoposty musia byť pripravené 7 týždňov po ukončení predošlej sezóny.
Skúšobné podujatie v Barcelone si naplánovali samotné tímy. Ďalšie dve sú naplánované v Bahrajne vo februári pred Veľkou cenou Austrálie, ktorá sa uskutoční 8. marca.
Williams očakáva, že na ďalších dvoch predsezónnych testoch už nebude chýbať.