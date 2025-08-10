Nahradí Vettel Helmuta Marka? Nemec už jadziť nechce, no inému pôsobeniu v F1 je otvorený

BERLÍN Nemec Sebastian Vettel vyvrátil možnosť, že by sa mal do prostredia motoristického seriálu MS F1 vrátiť ako jazdec. V rozhovore pre nemeckú stanicu ZDF však zároveň prezradil, že by privítal príležitosť pôsobiť v tomto športe na inej pozícii.
Poradca Red Bullu Helmut Marko sa už v júni dokonca Vettela pýtal, či by nemal záujem ho nahradiť, osemdesiatdvaročný Rakúšan je súčasťou tímu od jeho začiatkov v roku 2005.
„Nie je to zatiaľ žiadna vážnejšia diskusia, no rokujeme o tom. Helmut už párkrát povedal, že odíde, no stále je pri tíme. Ja mu prajem veľa síl a dúfam, že zostane ešte dlho,“ povedal vtedy pre televíziu ORF 37-ročný Nemec.
Na pozícii poradcu by si ho vedel predstaviť aj súčasný jazdec rakúskej značky Max Verstappen.
Štvornásobný majster sveta Vettel ukončil kariéru po sezóne 2022, odvtedy sa však už viackrát objavili správy o jeho návrate.
Naposledy to boli špekulácie o pôsobení v seriáli World Endurance Championship. Vettel v rozhovore potvrdil, že si len zo zvedavosti užil skúšobné jazdy v Porsche.
Nemec prezradil, že sa momentálne venuje farmárčeniu a projektom spojeným s udržateľnosťou životného prostredia. Správu priniesla agentúra DPA.