Veľká cena Kataru sľubuje dramatické preteky. Jazdci pôjdu do boxov minimálne dvakrát

DAUHA. Spoločnosť Pirelli, dodávateľ pneumatík do seriálu majstrovstiev sveta F1, nastavila limit na použitie jednotlivých pneumatík na Veľkej cene Kataru, ktorá je na programe 30. novembra. Dôvodom je vysoké opotrebenie na okruhu v Lusaile.
Na limite sa dohodlo vedenie spoločnosti s predstaviteľmi F1, Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) i samotných tímov.
„Toto opatrenie bolo nevyhnutné po analýz pneumatík z predchádzajúceho roka. Hlavne ľavá predná pneumatika dosiahla maximálnu úroveň opotrebovania,“ citovala DPA stanovisko Pirelli.
Vysoká početnosť rýchlych zákrut je značnou záťažou na samotné pneumatiky.
S jednou sadou pneumatík môžu tímy odjazdiť maximálne 25 kôl. Keďže sú preteky vypísané na 57 kôl, jazdcov čakajú minimálne dve zastávky u mechanikov.
Nastavený limit sa týka celého víkendového programu, započítavajú sa do toho kolá aj za safety carom. Veľká cena Kataru je predposledným podujatím aktuálneho ročníka F1.