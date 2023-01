Slovenský navigátor na Rely Dakar predčasne skončil, s Čechom mali nehodu

Pri tom páde sme išli viackrát cez strechu. Keby to boli iba plasty, auto by sme určite dali do poriadku a pokračovali. Žiaľ, je posunutý rám a tu v servise sa to opraviť nedá, takže na nás čaká cesta domov," uviedol Sýkora v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol Miroslav Majláth.