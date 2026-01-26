Schumacherovi sa údajne trochu polepšilo. Už vraj nemusí byť pripútaný len na lôžko

Legenda prestížneho motoristického seriálu F1 Michael Schumacher už nie je podľa britského bulvárneho média Daily Mail pripútaný len na lôžko od lyžiarskej nehody spred 12 rokov.
Jeho zdravotný stav bol prakticky od začiatku prísne strážený a verejnosť príliš nevedela o tom, ako sa mu darí. O všetkom vedela len blízka rodina a hŕstka dôveryhodných priateľov.
Zdroje spomenutého webu uvádzajú, že Schumacher už dokáže sedieť na invalidnom vozíku a môže sa pohybovať v sídlach na Malorke a na brehu Ženevského jazera.
O sedemnásobného majstra sveta v "kráľovnej motošportu" sa stará jeho manželka Corinna, s ktorou je 30 rokov, spolu s tímom zdravotných sestier a terapeutov, ktorí pracujú 24 hodín denne.
Odkedy Schumacher utrpel poškodenie mozgu po náraze do skál neďaleko lyžiarskeho strediska Méribel vo francúzskych Alpách, tak bol držaný mimo dohľadu verejnosti.
Vyskytli sa aj špekulácie o stave zvanom pseudokóma alebo syndrómom uzamknutosti – pacienti sú pri vedomí a plne vnímaví, ale nedokážu reagovať inak ako žmurkaním. Viaceré zdroje však potvrdili, že aj toto je nepresné.
"Chápe niektoré veci, ktoré sa okolo neho dejú, ale pravdepodobne nie všetky," povedal jeden z nemenovaných zdrojov uvedenej webstránky.