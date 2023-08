Ak nudím ľudí, tak nech, tvrdí Verstappen. Ak by nevyhrával, radšej by zostal doma

BRATISLAVA. Už nasledujúci týžden sa formula 1 vracia späť po letnej prestávke. Najbližší víkend sa rozbehne cirkus okolo Maxa Verstappena, ktorý sa predstaví na domácej Veľkej cene Holandska. Od roku 2021 sa trať v Zandvoorte vrátila do kalendára formuly 1. V rovnakej sezóne, ako aj v minulej, na nej triumfoval práve domáci holandský pretekár. Na konci oboch ročníkov sa radoval z titulov majstra sveta. Rovnako, ako v predošlých dvoch sezónach, aj v tomto bude na domácej veľkej cene štartovať ako líder poradia v jazdeckom šampionáte.

Na konte má doposiaľ 314 bodov, o 125 viac, ako jeho tímový kolega a v poradí druhý jazdec v šampionáte Sergio Pérez.

Tím Red Bull dominuje aj v Pohári konštruktérov, kde má na konte 503 bodov. Druhý Mercedes nemá ani len polovicu bodov z tohto čísla. Najviac zarobí, najviac sa posťažuje „Ako tím sme aj v tejto sezóne vo veľmi dobrom rytme. Takéto rýchle auto mi len uľahčuje motiváciu víkend čo víkend. V skutočnosti to tak bolo vždy,” priznal Verstappen v rozhovore pre De Telegraaf s Erikom Van Harenom.

Max Verstappen v garáži Red Bullu. (Autor: SITA/AP)

Novinár mu napovedal, že tretí titul majstra sveta v rade vyzerá byť v tejto chvíli ako formalita. Aj napriek tomu Verstappen často súčasný stav F1 kritizuje. „Áno, pretože ma tento šport, ktorý som vždy miloval, zaujíma,” odpovedal jazdec. „Nejde o to, že by som bol úplne proti zmenám. Musia to však byť úpravy, ktoré sú prospešné pre formulu 1. Prečo musia meniť určité veci, ktoré fungujú? Myslím si, že klasická kvalifikácia bola v tejto forme dobre nastavená. Nemalo by to byť len o peniazoch,” dodal.

Formula 1 bola vždy biznisom, z ktorého samozrejme profitujú aj jazdci. Práve Verstappen je podľa mnohých portálov najlepšie zarábajúcim jazdcom na rošte. V predošlom ročníku si podľa Forbes zarobil jazdením 60 miliónov dolárov. „Ľudia si môžu povedať: “Veď zarába veľa peňazí, tak na čo sa ten chlap stále sťažuje?” Je to ale o pocite, o tom, ako veci prežívate a nie o tom, koľko zarobíte,” vysvetlil. „Niekedy si tak pomyslím, či to ešte za to stojí,” dodal. Súkromie mu nerobí problém Čo sa ale pretekárom a ľudom v okolí formuly 1 závidieť nedá, sú desiatky tisíc precestovaných kilometrov. Ich čas je limitovaný, majú nahustený harmonogram. Z pohľadu Verstappena to ale nie je taký problém. „Nie je to najväčší problém. Skôr mi ide o to, ako ten čas vyplním. Štvrtok pred veľkou cenou je niekedy dlhá doba, aj keď to trochu závisí od toho, kde sa nachádzame. Okrem nej sa pripravujem aj na simulátore. Ale napríklad viac ako mesiac v roku sa venujem marketingu. V určitom bode však na to už nemáte chuť,” priznal. Novinára zaujímal aj súkromný život Holanďana, ako sa vie uistiť, že ho stále dokáže viesť.

„Moja priateľka (Kelly Piquetová, ktorá je dcérou trojnásobného majstra sveta Nelsona Piqueta, pozn. red.) rozumie svetu, v ktorom žijem. To je rozdiel. A keď som doma, snažím sa to skombinovať čo najlepšie. Robením zábavných vecí spoločne alebo s rodinou a priateľmi,” vysvetlil. V strede jazdiť nebude, radšej zostane doma Zmluva Verstappena s Red Bullom je platná do roku 2028. Začali sa ale vynárať otázky, či ho baví vyhrávať takýmto “jednoduchým spôsobom”.

Max Verstappen. (Autor: SITA/AP)

Či skôr nevyskúša iný druh motošportu. Nie je tajomstvom, že veľa voľného času trávi doma pred vlastným simulátorom, kde sa venuje online racingu. Redaktora Telegraaf ale zaujímalo, či by skončil v prípade, ak by sa tímu prestalo dariť a nemal by tak pod sebou najrýchlejší monopost na rošte.