Verstappen: Red Bull nebude favoritom na zisk titulu. Nemáme na to

"Určite nebudeme favoriti na celkový triumf, ale to je v poriadku. Momentálne nemáme v tíme na to, aby sme boli číslo 1. Musíme toho ešte veľa zmeniť k lepšiemu, ale niekedy je to dobré, keď začínate zozadu," uviedol Verstappen, cituje ho web ORF.