Nik v histórii nerobil to, čo my dvaja. Hamiltona mrzí Vettelov koniec

"Bude to smutné vidieť ho odchádzať, nečakane sme sa stali priateľmi. Je veľmi náročné vybudovať si s niekým vzťah, keď ste obaja súťaživí a bojujete za svoje ciele.

Zo všetkých pilotov, s ktorými som doposiaľ súperil, bol Seb prvý, kto ma podporil v mojich aktivitách. Ide si svojou cestou a bojuje za to, čomu verí. Myslím si, že nikto v histórii F1 okrem nás dvoch nerobil to, čo robíme my.

Snažíme sa zjednotiť ľudí a hovoriť o problémoch aj za cenu rizika. Vidím ho ako spojenca," povedal Hamilton o Vettelovi.