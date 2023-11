Hamilton poprel záujem o Red Bull. Nemá zmysel vymýšľať si príbehy, vyjadril sa Verstappen

ABÚ ZABÍ. Britský motoristický pretekár Lewis Hamilton z tímu Mercedes poprel informácie, že by pred prebiehajúcou sezónou F1 rokoval so šéfom Red Bullu Christianom Hornerom a zaujímal sa o miesto po boku svojho rivala a Holanďana Maxa Verstappena.

Priznal, že by chcel súperiť s Verstappenom na vyrovnanom monoposte, keďže Holanďan podľa neho sedí v najrýchlejšom monoposte v histórii F1.

"Bol by som viac ako šťastný, keby som mohol pretekať proti Maxovi v rovnakom aute. Bolo by to úžasné, ale nemyslím si, že chce, aby som bol jeho tímový kolega."

Budúcnosť tridsaťosemročného Brita bola dlhší čas otázna, napokon však v auguste predĺžil zmluvu s Mercedesom do roku 2025.

"Veľmi si vážim šéfa nášho tímu Tota Wolfa, máme skvelý vzťah. Hovoril som s ním, keď sa vytiahol tento príbeh.

Dúfam, že podpis novej zmluvy s Mercedesom ukázal môj záväzok voči tímu. Buďme realisti, každý jeden jazdec sníva o tom, že bude vo víťaznom aute. Keby som bol mladší a nemal veľa úspechov, bol by prestup do Red Bullu atraktívny.

Máme za sebou dva náročné roky, a ak by sme dokázali Red Bull zdolať, bol by to oveľa lepší pocit, ako len nastúpiť do najlepšieho auta," poznamenal držiteľ rekordného počtu víťazstiev veľkých cien (103).

Fámy o možnom prestupe do Mercedesu dementoval aj súčasný suverén prestížneho seriálu Max Verstappen z Red Bullu, ktorý triumfoval v 18 z 21 pretekov tohto ročníka a už v predstihu získal svoj tretí majstrovský titul za sebou. "To sa nestane. Nemá zmysel vymýšľať si príbehy, ak sa to nedeje."