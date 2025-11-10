Norris môže titul majstra sveta už len stratiť. Nemá zmysel byť príliš nadšený, krotí očakávania

BRATISLAVA. Lando Norris už v tejto sezóne nemusí vyhrať ani jedny ďalšie preteky, hoci pilot McLarenu sa na to takto určite nebude pozerať, aby sa stal majstrom sveta formuly 1.
Po víkende v Sao Paule sú výpočty jednoduché: Titul je Norrisov, ktorý ho môže len stratiť, a je hlavným favoritom na to, aby po sedemnásobnom šampiónovi Lewisovi Hamiltonovi rozšíril rad britských majstrov sveta.
Norris má náskok 24 bodov pred austrálskym tímovým kolegom Oscarom Piastrim, ktorého boj o titul sa rýchlo zrútil. Do konca sezóny zostávajú tri veľké ceny – Las Vegas, Katar a Abú Zabí – a jeden sobotný šprint.
Aj keby Piastri získal maximálny počet bodov, Norris by sa stal majstrom sveta po záverečnej šachovnicovej vlajke pod svetlami okruhu Yas Marina 7. decembra, ak by vo všetkých zostávajúcich pretekoch skončil druhý.
Pravdepodobnosť, že sa tak stane, je však malá.
Kým konštruktérski šampióni (McLaren) zaznamenali v tejto sezóne už sedem dvojitých triumfov, posledný sa zrodil v Maďarsku v auguste a Piastri nebol na pódiu v posledných piatich hlavných pretekoch.
Norris až do Mexika minulý mesiac tiež prešiel sériou piatich pretekov bez víťazstva.
Piastri mal po Zandvoorte náskok 34 bodov pred Norrisom, no v nasledujúcich piatich podujatiach oň úplne prišiel. Max Verstappen z Red Bullu, ktorý v tom čase zaostával za Piastrim o 104 bodov, je teraz iba 25 bodov za Austrálčanom.
Štvornásobný majster sveta Verstappen, spolu s dvojicou Mercedesu Kimim Antonellim a Georgeom Russellom a jazdcami Ferrari Charlesom Leclercom a Lewisom Hamiltonom, môžu v boji o titul ešte výrazne prehovoriť tým, že McLarenu budú brať víťazstvá a pódiové umiestnenia.
Norris si z toho bude robiť menšie starosti než Piastri, ktorý potrebuje výrazne získať body a čas sa mu kráti.
Austrálčanov prekvapivý pád formy je výrazný, no nádej stále existuje. Jedny preteky bez bodov pre Norrisa – a také už v 21 pretekoch zažil dvakrát – by mohli Piastriho vrátiť späť do hry o titul.
Norris, ktorý hovorí, že na „momentum“ (rozbehnutú formu) neverí, si uvedomuje, že sa ešte môže stať čokoľvek, a odmieta hovoriť o svojej dvojitej brazílskej výhre – v šprinte aj hlavných pretekoch – ako o zlomovom momente sezóny.
„Stále je pred nami dlhá cesta. Nemá zmysel byť teraz príliš šťastný alebo nadšený,“ povedal novinárom.
Ďalšou zastávkou je Las Vegas, no McLaren tam krotil očakávania.
„Myslím si, že to boli naše najhoršie preteky minulý rok. Takže sa na ne veľmi neteším,“ povedal Norris.
„Vieme, že Mercedes bol minulý rok neuveriteľne silný, rovnako aj Red Bull a Ferrari. Myslím, že my sme boli z týchto štyroch najhorší.
Samozrejme, tento rok sme sa v mnohých veciach zlepšili, takže k tomu nepristupujem negatívne. Je na čo sa tešiť. Abú Zabí a Katar sú trate, na ktoré sa naozaj tešíme.“
Poradie šampionátu
Po 21 z 24 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
390
2.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
366
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
341
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
276
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
214
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
148
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
122
8.
Alex Albon
Thajsko
Williams
73
9.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
43
10.
Isack Hadjar
Francúzsko
Alpine
43
11.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
40
12.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
40
13.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
38
14.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
36
15.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
16.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
30
17.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
28
18.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
22
19.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
19