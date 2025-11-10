    Norris môže titul majstra sveta už len stratiť. Nemá zmysel byť príliš nadšený, krotí očakávania

    Lando Norris s trofejou po víťazstve na VC Brazílie.
    REUTERS|10. nov 2025 o 15:51
    Piastriho prekvapivý pád formy je výrazný, no nádej pre neho stále existuje.

    BRATISLAVA. Lando Norris už v tejto sezóne nemusí vyhrať ani jedny ďalšie preteky, hoci pilot McLarenu sa na to takto určite nebude pozerať, aby sa stal majstrom sveta formuly 1.

    Po víkende v Sao Paule sú výpočty jednoduché: Titul je Norrisov, ktorý ho môže len stratiť, a je hlavným favoritom na to, aby po sedemnásobnom šampiónovi Lewisovi Hamiltonovi rozšíril rad britských majstrov sveta.

    Norris má náskok 24 bodov pred austrálskym tímovým kolegom Oscarom Piastrim, ktorého boj o titul sa rýchlo zrútil. Do konca sezóny zostávajú tri veľké ceny – Las Vegas, Katar a Abú Zabí – a jeden sobotný šprint.

    Aj keby Piastri získal maximálny počet bodov, Norris by sa stal majstrom sveta po záverečnej šachovnicovej vlajke pod svetlami okruhu Yas Marina 7. decembra, ak by vo všetkých zostávajúcich pretekoch skončil druhý.

    Pravdepodobnosť, že sa tak stane, je však malá.

    Kým konštruktérski šampióni (McLaren) zaznamenali v tejto sezóne už sedem dvojitých triumfov, posledný sa zrodil v Maďarsku v auguste a Piastri nebol na pódiu v posledných piatich hlavných pretekoch.

    Norris až do Mexika minulý mesiac tiež prešiel sériou piatich pretekov bez víťazstva.

    Piastri mal po Zandvoorte náskok 34 bodov pred Norrisom, no v nasledujúcich piatich podujatiach oň úplne prišiel. Max Verstappen z Red Bullu, ktorý v tom čase zaostával za Piastrim o 104 bodov, je teraz iba 25 bodov za Austrálčanom.

    Štvornásobný majster sveta Verstappen, spolu s dvojicou Mercedesu Kimim Antonellim a Georgeom Russellom a jazdcami Ferrari Charlesom Leclercom a Lewisom Hamiltonom, môžu v boji o titul ešte výrazne prehovoriť tým, že McLarenu budú brať víťazstvá a pódiové umiestnenia.

    Norris si z toho bude robiť menšie starosti než Piastri, ktorý potrebuje výrazne získať body a čas sa mu kráti.

    Austrálčanov prekvapivý pád formy je výrazný, no nádej stále existuje. Jedny preteky bez bodov pre Norrisa – a také už v 21 pretekoch zažil dvakrát – by mohli Piastriho vrátiť späť do hry o titul.

    Norris, ktorý hovorí, že na „momentum“ (rozbehnutú formu) neverí, si uvedomuje, že sa ešte môže stať čokoľvek, a odmieta hovoriť o svojej dvojitej brazílskej výhre – v šprinte aj hlavných pretekoch – ako o zlomovom momente sezóny.

    „Stále je pred nami dlhá cesta. Nemá zmysel byť teraz príliš šťastný alebo nadšený,“ povedal novinárom.

    Ďalšou zastávkou je Las Vegas, no McLaren tam krotil očakávania.

    „Myslím si, že to boli naše najhoršie preteky minulý rok. Takže sa na ne veľmi neteším,“ povedal Norris.

    „Vieme, že Mercedes bol minulý rok neuveriteľne silný, rovnako aj Red Bull a Ferrari. Myslím, že my sme boli z týchto štyroch najhorší.

    Samozrejme, tento rok sme sa v mnohých veciach zlepšili, takže k tomu nepristupujem negatívne. Je na čo sa tešiť. Abú Zabí a Katar sú trate, na ktoré sa naozaj tešíme.“

    Poradie šampionátu

    Po 21 z 24 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    390

    2.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    366

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    341

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    276

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    214

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    148

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    122

    8.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    73

    9. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    43

    10. 

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Alpine

    43

    11.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    40

    12.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    40

    13.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    38

    14.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    36

    15.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    16.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    30

    17.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    28

    18.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    22

    19.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    19

