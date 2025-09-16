Šprintové preteky nebudú chýbať ani v sezóne 2026. Vracajú sa aj na Silverstone

PARÍŽ. Medzinárodná automobilová federácia (FIA) a formula 1 predstavili kalendár šprintových pretekov pre rok 2026.
Rovnako ako v roku 2025, aj v sezóne, ktorá prinesie zmenu pravidiel, sa uskutoční šesť šprintových víkendov.
V porovnaní s rokom 2025 figurujú v šprintovom kalendári pre budúci rok dve rovnaké destinácie - Miami (13.-15. marca) a Šanghaj (1.-3. mája).
Ďalšie štyri šprintové termíny pripadli na okruhy v Montreale (22.-24. mája), Silverstone vo Veľkej Británii (3.-5. júla), Zandvoorte v Holandsku (21.-23. augusta) a na mestskú trať v Singapure (9-11. októbra).
Miami a Šanghaj budú hostiť šprintový formát víkendu už tretí rok po sebe. Silverstone sa vracia do šprintového kalendára po prvý raz od úvodného podujatia tohto formátu v roku 2021 a Montreal, Zandvoort a Singapur sa stanú dejiskom šprintu premiérovo.
Šprintová kvalifikácia sa koná v piatok po prvom voľnom tréningu, v sobotu nasleduje šprint a kvalifikácia na hlavné preteky a víkend vrcholí samotnou Veľkou cenou v nedeľu.
„Šprintový formát sa stal čoraz vzrušujúcejšou súčasťou Majstrovstiev sveta Formuly 1 FIA, prináša intenzívne preteky a dodáva fanúšikom po celom svete viac zábavy.
Keď sa pozeráme na prelomovú sezónu 2026 s novou generáciou áut a pravidiel, teší ma, že šprint sa vyvíja spolu s našimi širšími ambíciami pre tento šport.
Zaradenie nových dejísk spolu s návratom obľúbených odráža pretrvávajúce nadšenie zo strany promotérov, tímov aj fanúšikov,“ uviedol Mohammed Ben Sulayem, prezident FIA.
„Šprint si od svojho zavedenia v roku 2021 naďalej upevňuje pozitívny vplyv a popularitu.
Šprintové víkendy prinášajú viac akcie pre našich fanúšikov, vysielacích partnerov aj promotérov, čo zvyšuje účasť a sledovanosť.
Sezóna 2026 odštartuje novú éru pravidiel, takže tri nové dejiská šprintu len pridajú na dramatickosti diania na trati,“ doplnil v správe FIA Stefano Domenicali, prezident a generálny riaditeľ F1.