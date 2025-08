ONLINE: Veľká cena Maďarska, hlavné preteky F2, dnes, formula 2 LIVE (F2 2025)

Do boxů míří rovněž Richard Verschoor, který je první z těch, co startovali na tvrdých.

Josep Maria Martí se podíval na souboj Verschoora s Minim. Musí jim poděkovat, neboť získal pozice obou dvou. Za to by je měl pozvat na večeři.

Victor Martins už vystoupil ze svého monopostu a sedí na židli vedle trati. Vypadá to, že zbytek závodu bude sledovat na louce. Do boxů se mu nechce.

Do těch Invict natankovali snad raketové palivo, protože ty po trati vyloženě létají. Aby je Musk nezařadil do svého raketového programu.

