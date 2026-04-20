VIDEO: Smrť na juhoamerickej rely. Auto po náraze do kameňa vletelo do davu

Auto po nehode
Auto po nehode (Autor: Prensa 360 - Itapúa)
ČTK|20. apr 2026 o 13:16
Posádka vyviazla podľa informácií bez zranení.

Pri Juhoamerickej rely v Argentíne zomrel divák a ďalší dvaja boli zranení po tom, čo pretekársky voz vyletel z trate.

Vo vyhlásení to uviedla Medzinárodná automobilová federácia (FIA), pod ktorú kontinentálny šampionát v automobilových súťažiach spadá.

Z videí na sociálnych sieťach je zrejmé, že vozidlo na trati poslal jeden kameň pozdĺž cesty do kotrmelcov a následne do diváckej zóny. Posádka Didier Arias, Héctor Núňez vyviazla podľa informácií bez zranení.

VIDEO: Nehoda na rely v Argentíne

FIA uviedla, že ju nedeľný tragický incident hlboko zasiahol a poskytne organizátorom pomoc pri jeho vyšetrovaní.

Auto po nehode
Auto po nehode
VIDEO: Smrť na juhoamerickej rely. Auto po náraze do kameňa vletelo do davu
dnes 13:16
