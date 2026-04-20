VIDEO: Smrť na juhoamerickej rely. Auto po náraze do kameňa vletelo do davu

Pri Juhoamerickej rely v Argentíne zomrel divák a ďalší dvaja boli zranení po tom, čo pretekársky voz vyletel z trate.
Vo vyhlásení to uviedla Medzinárodná automobilová federácia (FIA), pod ktorú kontinentálny šampionát v automobilových súťažiach spadá.
Z videí na sociálnych sieťach je zrejmé, že vozidlo na trati poslal jeden kameň pozdĺž cesty do kotrmelcov a následne do diváckej zóny. Posádka Didier Arias, Héctor Núňez vyviazla podľa informácií bez zranení.
FIA uviedla, že ju nedeľný tragický incident hlboko zasiahol a poskytne organizátorom pomoc pri jeho vyšetrovaní.