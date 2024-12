Norris pykal za chybu, safety car priniesol drámu. Katar si podmanil Verstappen

/zdroj: Nova Sport/

Max Verstappen, víťaz: "Boli to skvelé preteky. Som hrdý na náš tím a na to, aký spravil obrat po kvalifikácii. Na tvrdých pneumatikách som to mal ťažké po reštartoch, ani sme ich nemali ako zahriať. Uvidíme, ako na tom budeme v záverečných pretekoch sezóny. V uplynulých rokoch sa nám tam darilo, tak snáď to tak bude aj tentoraz."

Charles Leclerc, 2. miesto: "Som veľmi šťastný z tohto výsledku. Máme za sebou skvelý víkend. Charakteristiky môjho monopostu príliš nenahrávajú tejto trati. Sme radi, že sme si polepšili v Pohári konštruktérov. Uvidíme, ako to dopadne v Abú Zabí, a hoci si myslím, že 21 bodov je dosť, dáme do toho všetko."

Oscar Piastri, 3. miesto: "Mali sme to ťažké, autá predo mnou mali podobné tempo. Ani s DRS som príliš nemohol predbiehať. Z výsledku nie som nadšený. Myslím si však, že nás čaká záživný koniec sezóny. Verím, že v Abú Zabí budeme silnejší. Dnes to boli veľmi zábavné preteky, možno najzábavnejšie v sezóne."