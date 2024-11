Rozhodli stotinky. Verstappen vyštartuje v Katare z pole position, za ním Mercedes

Verstappen si naposledy vybojoval pole position na júnovej VC Rakúska.

"Bolo to úžasné. Skvelá práca chlapci. Toto som nečakal. Trochu sme zmenili súčiastky na aute, ale nikdy som si nemyslel, že to bude mať taký vplyv na výkon.

Dúfam, že to vydrží aj v zajtrajších pretekoch. Zdalo sa mi, že je to oveľa stabilnejšie a to je presne to, čo potrebujeme," uviedol Verstappen podľa agentúry DPA.

Sedemnásobný majster sveta Brit Lewis Hamilton z Mercedesu sa kvalifikoval ako šiesty, Španiel Fernando Alonso za Aston Martin ako ôsmy a Mexičan Sergio Perez z Red Bullu ako deviaty.

Dán Kevin Magnussen z Haasu doplnil prvú desiatku na štartovom rošte.