Hromadný štart žien hneď s dvomi Slovenkami. Bátovská Fialková je medzi favoritkami

Paulína Bátovská Fialková sa raduje v cieli vytrvalostných pretekov na 15 km na podujatí Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. (Autor: TASR/Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|7. mar 2026 o 07:48
Pozrite si štartové čísla a nomináciu na hromadný štart žien vo fínskom Kontiolahti.

Svetový pohár v biatlone pokračuje dnes pretekmi hromadného štartu žien vo fínskom Kontiolahti.

Do neho sa prepracovali hneď dve slovenské biatlonistky. Paulína Bátovská Fialková odštartuje s číslom 14, Eme Kapustovej bude patriť číslo 29.

Obe dosiahli famózne výsledky vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov. Bátovská Fialková s jedinou chybou skončila na treťom mieste, bezchybná Kapustová obsadila 16. priečku.

Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V hromadnom štarte sa predstaví 30 najlepších pretekárok. Ak Slovenky dojdu do cieľa, s určitosťou budú bodovať.

Pozrite si štartové čísla a nomináciu na hromadný štart žien v Kontiolahti.

Štartové čísla na hromadný štart žien

Číslo

Meno

Krajina

14

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

29

Ema Kapustová

Slovensko

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

dnes 07:48
