Hromadný štart žien hneď s dvomi Slovenkami. Bátovská Fialková je medzi favoritkami

Svetový pohár v biatlone pokračuje dnes pretekmi hromadného štartu žien vo fínskom Kontiolahti.
Do neho sa prepracovali hneď dve slovenské biatlonistky. Paulína Bátovská Fialková odštartuje s číslom 14, Eme Kapustovej bude patriť číslo 29.
Obe dosiahli famózne výsledky vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov. Bátovská Fialková s jedinou chybou skončila na treťom mieste, bezchybná Kapustová obsadila 16. priečku.
V hromadnom štarte sa predstaví 30 najlepších pretekárok. Ak Slovenky dojdu do cieľa, s určitosťou budú bodovať.
Pozrite si štartové čísla a nomináciu na hromadný štart žien v Kontiolahti.
Štartové čísla na hromadný štart žien
Číslo
Meno
Krajina
14
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
29
Ema Kapustová
Slovensko