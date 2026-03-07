VIDEO: Skvelý návrat Slafkovského do elitného útoku. Pri prestrelke mal ďalší viacbodový zápas

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v nočnom stretnutí NHL v drese Montrealu dve asistencie. Jeho tím však prehral na ľade Anaheimu 5:6 po nájazdoch.
- ONLINE: Anaheim Ducks - Montreal Canadiens, NHL (Juraj Slafkovský)
- ONLINE: San Jose Sharks - St. Louis Blues, NHL (Dalibor Dvorský)
Slafkovský najprv asistoval v 61. sekunde pri góle Nicka Suzukiho, ktorý vyrovnal na 1:1. Následne bol aj pri presnom zásahu, ktorým Lane Hutson v 4. minúte zvýšil na 2:1.
Celkovo si zapísal jednu strelu na bránku a jeden plusový bod. Duel dospel do nájazdov, v ktorých v šiestej sérii rozhodol Alexander Killorn.
Montreal si pripísal druhú prehru za sebou, vo Východnej konferencii má piatu najlepšiu bilanciu.
Anaheim je na západe štvrtý a zaknihoval druhé víťazstvo po sebe, za ktorým ho potiahol štvorbodový Chris Kreider (1+3).
Tridsaťštyriročný útočník sa postaral aj o vyrovnávajúci gól 42 sekúnd pred koncom tretieho dejstva.
„Super, že sme získali dva body. Asi to bol zápas, aký nemajú radi tréneri, ale fanúšikovia áno. Určite tam boli veci, ktoré môžeme do budúcnosti zlepšiť,“ povedal.
„Viedli sme päť minút pred koncom a nedokázali sme to uzavrieť. Je to niečo, čo musíme zlepšiť, je to frustrujúce,“ vyhlásil Cole Caufield, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu.
V prvom útoku s ním a kapitánom Nickom Suzukim nastúpil opäť Slafkovský, ktorý mal v závere predĺženia možnosť rozhodnúť. Po samostatnej akcii sa dostal pred bránku domácich, no neprestrčil puk medzi betóny Lukáša Dostála.
V 61 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral už 49 bodov (21+28) a len dva potrebuje na to, aby vyrovnal svoje maximum z uplynulého ročníka (18+33).
VIDEO: Šikovná prihrávka Juraja Slafkovského
Slovenský súboj sa nekonal
Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte Dalibor Dvorský a tešil sa z triumfu St. Louis v San Jose 3:2 po predĺžení. Slovenský útočník vystrelil raz na bránku, zapísal dva hity a jeden mínusový bod, odohral necelých 12 minút.
Pavol Regenda na strane domácich nebol na súpiske. Blues natiahli sériu víťazstiev na tri stretnutia, na západe sú na 13. priečke. Dva góly vrátane víťazného strelil Robert Thomas.
Blues pred uzávierkou prestupov prišli o kapitána Braydena Schenna, ktorý zamieril do New Yorku Islanders, a obrancu Justina Faulka, ktorý prestúpil do Detroitu.
„Bolo to veľmi ťažké ráno, ale to je biznis. Chcem sa poďakovať Schennovi a Faulkovi za to, čo pre mňa a veľa chalanov v šatni spravili,“ povedal útočník Blues Jake Neighbours.
Jeden gól domácich strelil Macklin Celebrini, ktorý tak má v 60 zápasoch na konte už 88 bodov (31+57) a patrí mu piata priečka v produktivite celej súťaže.
V historickej tabuľke počtu bodov tínedžerov vyrovnal na 10. mieste Pierrea Turgeona (1988/89: 88 bodov v 80 dueloch).
Tkachuk potiahol Floridu
Florida ukončila trojzápasovú sériu prehier víťazstvom na ľade Detroitu 3:1, ktoré zariadil svojím prvým hetrikom v sezóne a šiestym v kariére olympijský víťaz Matthew Tkachuk.
Sergej Bobrovskij, o ktorého sa pred uzávierkou trhu zaujímalo viacero tímov, chytil 28 striel súpera.
„Neexistuje iný brankár, pred ktorým by sme chceli hrať. On je základ tohto tímu, vďaka nemu mám dva majstrovské prstene,“ uviedol Tkachuk.
Alex DeBrincat strelil jediný gól domácich, ktorí prehrali sedem z uplynulých desiatich duelov.
Hviezdna noc Nečasa
Colorado zvíťazilo na ľade Dallasu 5:4 po predĺžení a nájazdoch, v ktorých rozhodol už v prvej sérii Valerij Ničuškin.
Hostí potiahol gólom a troma asistenciami Martin Nečas, jeho kolega z útoku Nathan MacKinnon ma bilanciu 1+2.
Avalanche vyhrali štvrtý duel v sérii a na čele Západnej konferencie majú už sedembodový náskok práve pred druhými Stars, ktorí prišli o desaťzápasovú víťaznú sériu.
„Strácali na nás šesť, teraz už sedem bodov, takže to bola pre nás veľmi dôležitá výhra. Chceme vyhrať konferenciu aj divíziu a mať výhodu domáceho prostredia v play off. Dúfam, že sa dostaneme až do finále,“ povedal pre nhl.com MacKinnon.
Duel nedohral útočník Dallasu Roope Hintz, ktorý ho opustil v druhej tretine po súboji s MacKinnonom.
Aj Vancouver uspel na ľade súpera, v Chicagu triumfoval 6:3 a ukončil tak sedemzápasovú šnúru prehier.
Napriek tomu však figuruje jednoznačne na konci celej súťaže. Canucks tesne pred uzávierkou prestupového trhu opustili Conor Garland, David Kampf, Jett Woo aj Tyler Myers.
„Rozhodne sme to mali v hlavách. Sme radi, že je to za nami a môžeme sa sústrediť na hru,“ povedal dvojgólový Brock Boeser.
McCarron debutoval za Minnesotu
Carolina zvíťazila v Edmontone 6:3 a dosiahla 40. víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Jackson Blake strelil dva góly v rozhodujúcej tretej tretine, obranca K'Andre Miller zaznamenal tri asistencie.
Hurricanes však prišli o zadáka Shaynea Gostisbehereho, ktorý v prvej tretine vyrovnal na 1:1, no nedohral ju pre nešpecifikované zranenie.
„Nie je to dobré. Rok bojoval s rôznymi problémami a keď sa už rozbehne, zase sa niečo stane,” povedal tréner Rod Brind’Amour.
V drese Oilers debutovali Colton Dach, Connor Murphy a Jason Dickinson, ktorých klub získal krátko pred uzávierkou prestupov z Chicaga.
Michael McCarron strelil gól a pridal asistenciu pri svojom debute za Minnesotu, ktorá zdolala Vegas Golden Knights 4:2. Tridsaťjedenročný center prišiel do tímu v utorok z Nashvillu.
„Bol som nervózny. Pri prvom striedaní som stratil puk a bol z toho brejk, takže to nebol dobrý štart. Potom som sa však rozbehol. Tie body sú fajn, aj keď to nie je to, prečo si ma sem zobrali," povedal. Tréner Minnesoty John Hynes si pripísal 400. víťazstvo v NHL.
NHL - výsledky (7. marec):
Anaheim Ducks - Montreal Canadiens 6:5 pp ((2:2, 1:0, 2:3 - 0:0)
Góly: 1. C. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider), 12. Gudas (Vatrano, Poehling), 33. LaCombe (C. Gauthier, Kreider), 41. Leo Carlsson (Kreider), 60. Kreider (Trouba, LaCombe) – 2. Suzuki (Caufield, Slafkovský), 4. L. Hutson (Slafkovský, Suzuki), 49. Dobson (Caufield, L. Hutson), 52. A. Carrier (J. Evans, Z. Bolduc), 54. Caufield (Dobson, L. Hutson)
Brankári: Dostál - Montembeault, strely na bránku: 33:28
Detroit Red Wings - Florida Panthers 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 31. DeBrincat (P. Kane, Larkin) – 12. M. Tkachuk (Verhaeghe), 41. M. Tkachuk (Reinhart, Marchand), 59. M. Tkachuk
Brankári: Gibson - Bobrovskij, strely na bránku: 29:23
Dallas Stars - Colorado Avalanche 4:5 sn (3:2, 1:1, 0:1 - 0:0)
Góly: 8. Heiskanen (J. Robertson, W. Johnston), 11. W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson), 17. Hryckowian (Bourque), 22. Benn (Hryckowian, Bourque) – 4. C. Makar (MacKinnon, Nečas), 20. MacKinnon (Nečas, C. Makar), 29. Nečas (MacKinnon, Landeskog), 60. Ničuškin (Nečas, Nelson), rozh. náj. Ničuškin
Brankári: Oettinger - Blackwood (22. Wedgewood), strely na bránku: 21:29
Chicago Blachkahawks - Vancouver Canucks 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)
Góly: 2. Donato (Nazar), 12. Michejev (O. Moore, Bertuzzi), 40. Nazar (Vlasic, Michejev) – 3. O'Connor (Willander, M. Pettersson), 3. DeBrusk (Buium, Elias Pettersson), 7. Blueger (M. Pettersson, Sasson), 43. Boeser (L. Karlsson, DeBrusk), 59. Sasson, 60. Boeser (Rossi, Hronek)
Brankári: Söderblom - Tolopilo, strely na bránku: 23:22
Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Góly: 11. Hyman (McDavid, Ekholm), 24. Podkolzin, 52. Hyman (Draisaitl, Bouchard) – 12. Gostisbehere (Jarvis, Sebastian Aho), 13. Ehlers, 22. Martinook (Ehlers, K. Miller), 48. Blake (K. Miller, Hall), 59. Staal (K. Miller), 60. Blake (Stankoven, S. Walker)
Brankári: Jarry - Andersen, strely na bránku: 16:32
San Jose Sharks - St. Louis Blues 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 35. Celebrini (Orlov, Toffoli), 54. Sherwood (Kurashev, Graf) – 7. Snuggerud (C. Fowler, Holloway), 38. R. Thomas (Snuggerud, Holloway), 61. R. Thomas (Broberg, Holloway)
Brankári: Nedeljkovic - Binnington, strely na bránku: 25:14
Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly: 43. Dorofejev (Eichel, Bowman), 57. Marner (Dorofejev, Hertl) – 26. Zuccarello, 29. Bogosian (Jurov, Trenin), 29. McCarron (Faber, Q. Hughes), 56. Tarasenko (Spurgeon, McCarron)
Brankári: Schmid - Gustavsson, strely na bránku: 31:24
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: