ONLINE: Zjazd žien vo Val di Fassa dnes, Svetový pohár v lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pkračuje v talianskom stredisku Val di Fassa pretekmi zjazdu žien.
Do pretekov ako prvá vstúpi česká lyžiarka Ester Ledecká.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd žien (Val di Fassa 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
07.03.2026 o 10:45
Zjazd žien, Val di Fassa
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Ester Ledecká (CZE)
2. Mirjam Puchnerová (AUT)
3. Malorie Blancová (SUI)
4. Ilka Štuhecová (SLO)
5. Elena Curtoniová (ITA)
6. Breezy Johnsonová (USA)
7. Sofia Goggiaová (ITA)
8. Jacqueline Wilesová (USA)
9. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)
10. Nina Ortliebová (AUT)
11. Cornelia Hütterová (AUT)
12. Emma Aicherová (GER)
13. Nicol Delagová (ITA)
14. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER)
15. Laura Pirovanová (ITA)
16. Jasmine Fluryová (SUI)
17. Ariane Rädlerová (AUT)
18. Corinne Suterová (SUI)
19. Romane Miradoliová (FRA)
20. Marte Monsenová (NOR)
21. Janine Schmittová (SUI)
22. Allison Mollinová (USA)
23. Isabella Wrightová (USA)
24. Nadine Festová (AUT)
25. Roberta Melesiová (ITA)
26. Nadia Delagová (ITA)
27. Laura Gaucheová (FRA)
28. Delia Durrerová (SUI)
29. Haley Cutlerová (USA)
30. Keely Cashmanová (USA)
31. Alice Robinsonová (NZL)
32. Lisa Grillová (AUT)
33. Leonie Zeggová (AUT)
34. Stefanie Grobová (SUI)
35. Anna Schilcherová (AUT)
36. Sara Thalerová (ITA)
37. Inni Holm Wembstadová (NOR)
38. Fabiana Dorigová (GER)
39. Camille Ceruttiová (FRA)
40. Vanessa Nussbaumerová (AUT)
41. Jasmina Suterová (SUI)
42. Jasmin Mathisová (SUI)
43. Lena Wechnerová (AUT)
44. Garance Meyerová (FRA)
45. Tricia Manganová (USA)
46. Jordina Caminal Santureová (AND)
47. Ilaria Ghisalbertiová (ITA)
48. Barbora Nováková (CZE)
49. Daria Zurlindenová (SUI)
50. Asja Zenereová (ITA)
51. Greta Smallová (AUS)
52. Matilde Schwenckeová (CHI)
53. Mary Bococková (USA)
54. Ania Monica Caillová (ROU)
1. Ester Ledecká (CZE)
2. Mirjam Puchnerová (AUT)
3. Malorie Blancová (SUI)
4. Ilka Štuhecová (SLO)
5. Elena Curtoniová (ITA)
6. Breezy Johnsonová (USA)
7. Sofia Goggiaová (ITA)
8. Jacqueline Wilesová (USA)
9. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)
10. Nina Ortliebová (AUT)
11. Cornelia Hütterová (AUT)
12. Emma Aicherová (GER)
13. Nicol Delagová (ITA)
14. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER)
15. Laura Pirovanová (ITA)
16. Jasmine Fluryová (SUI)
17. Ariane Rädlerová (AUT)
18. Corinne Suterová (SUI)
19. Romane Miradoliová (FRA)
20. Marte Monsenová (NOR)
21. Janine Schmittová (SUI)
22. Allison Mollinová (USA)
23. Isabella Wrightová (USA)
24. Nadine Festová (AUT)
25. Roberta Melesiová (ITA)
26. Nadia Delagová (ITA)
27. Laura Gaucheová (FRA)
28. Delia Durrerová (SUI)
29. Haley Cutlerová (USA)
30. Keely Cashmanová (USA)
31. Alice Robinsonová (NZL)
32. Lisa Grillová (AUT)
33. Leonie Zeggová (AUT)
34. Stefanie Grobová (SUI)
35. Anna Schilcherová (AUT)
36. Sara Thalerová (ITA)
37. Inni Holm Wembstadová (NOR)
38. Fabiana Dorigová (GER)
39. Camille Ceruttiová (FRA)
40. Vanessa Nussbaumerová (AUT)
41. Jasmina Suterová (SUI)
42. Jasmin Mathisová (SUI)
43. Lena Wechnerová (AUT)
44. Garance Meyerová (FRA)
45. Tricia Manganová (USA)
46. Jordina Caminal Santureová (AND)
47. Ilaria Ghisalbertiová (ITA)
48. Barbora Nováková (CZE)
49. Daria Zurlindenová (SUI)
50. Asja Zenereová (ITA)
51. Greta Smallová (AUS)
52. Matilde Schwenckeová (CHI)
53. Mary Bococková (USA)
54. Ania Monica Caillová (ROU)
Poradie disciplíny
1. Lindsey Vonnová (USA) 400 b
2. Emma Aicherová (GER) 386 b
3. Laura Pirovanová (ITA) 336 b
4. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) 306 b
5. Breezy Johnsonová (USA) 283 b
6. Cornelia Hütterová (AUT) 264 b
7. Sofia Goggiaová (ITA) 254 b
8. Nina Ortliebová (AUT) 236 b
9. Nicol Delagová (ITA) 207 b
10. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) 206 b
1. Lindsey Vonnová (USA) 400 b
2. Emma Aicherová (GER) 386 b
3. Laura Pirovanová (ITA) 336 b
4. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) 306 b
5. Breezy Johnsonová (USA) 283 b
6. Cornelia Hütterová (AUT) 264 b
7. Sofia Goggiaová (ITA) 254 b
8. Nina Ortliebová (AUT) 236 b
9. Nicol Delagová (ITA) 207 b
10. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) 206 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Emma Aicherová (GER) 994 b
3. Camille Rastová (SUI) 963 b
4. Sofia Goggiaová (ITA) 800 b
5. Alice Robinsonová (NZL) 669 b
6. Paula Moltzanová (USA) 641 b
7. Sara Hectorová (SWE) 597 b
8. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
9. Julia Scheibová (AUT) 572 b
10. Laura Pirovanová (ITA) 485 b
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Emma Aicherová (GER) 994 b
3. Camille Rastová (SUI) 963 b
4. Sofia Goggiaová (ITA) 800 b
5. Alice Robinsonová (NZL) 669 b
6. Paula Moltzanová (USA) 641 b
7. Sara Hectorová (SWE) 597 b
8. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
9. Julia Scheibová (AUT) 572 b
10. Laura Pirovanová (ITA) 485 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu žien. Dejiskom pretekov je talianske Val di Fassa.
Z premiérového víťazstva v kariére sa včera tešila Laura Pirovanová. Na druhom mieste sme mali Emmu Aicherovú a tretia skončila Breezy Johnsonová. Uvidíme aké zloženie pódia nás čaká dnes.
Z premiérového víťazstva v kariére sa včera tešila Laura Pirovanová. Na druhom mieste sme mali Emmu Aicherovú a tretia skončila Breezy Johnsonová. Uvidíme aké zloženie pódia nás čaká dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:45.